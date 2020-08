Porta Ferrada ajorna la nit dedicada a Pau Donés per "la gran demanda d'entrades"

L'organització del festival de Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols, ha decidit finalment ajornar "fins a una ocasió més òptima" la vetllada dedicada a la memòria del cantant Pau Donés, que va morir a principis del passat mes de juny a conseqüència del càncer que patia des de feia 5 anys, i que havia de tenir lloc aquest dilluns a la nit a l'espai Village. Segons la promotora de l'esdeveniment, The Project, el principal motiu d'aquesta decisió és "la gran demanda d'entrades, que es contraposa amb l'esperit original i íntim de la proposta".

"El festival no vol deixar ningú fora d'aquesta celebració i també, d'aquesta manera, tracta d'evitar possibles aglomeracions en un any complicat, tenint en compte la massiva resposta del públic" assegura l'organització en el seu comunicat. A banda d'aquest motiu, el certamen també justifica la decisió per "la desvinculació d'alguns musics després d'haver acceptat la seva proposta d'organitzar l'homenatge fora de la programació oficial".

D'aquesta manera, l'import de les entrades que ja havien estat adquirides es retornarà als seus compradors automàticament a la mateixa targeta des de la que es va fer el pagament. Segueix en peu la commemoració dels 40 anys del disc London Calling dels britànics The Clash, que tindrà lloc al mateix Village del festival el pròxim dijous dia 20 d'agost a les 10 de la nit.

Des de la promotora recorden que, tot i l'ajornament de la nit d'homenatge al líder de Jarabe de Palo, el festival continua dedicant-li enguany la seva edició. Cal recordar que el músic va viure durant 3 anys al municipi del Baix Empordà, quan tot just tenia 16 anys, i fins a la seva mort mantenia encara forts vincles amb molts dels seus veïns.