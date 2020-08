Castelló celebrarà el mes de setembre les Jornades de la Basílica de Santa Maria

El Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV de Castelló d'Empúries organitza novament les VI Jornades d'Estudis sobre la Basílica de Santa Maria, que enguany tindran lloc els dissabtes 5, 12 i 19 de setembre, a les 18 h de la tarda a la capella de Santa Clara de Castelló d'Empúries, i que estaran dedicades al projecte i la voluntat dels comtes d'Empúries en la construcció arquitectònica d'una catedral gòtica com a seu episcopal pròpia.

Les jornades s'havien de celebrar durant la primavera, com és habitual, però es van ajornar a causa del període de l'estat d'alarma decretat per la pandèmia i el consegüent confinament. L'accés a les jornades és gratuït, tot i que aquest any per poder-hi assistir cal inscriure's i reservar plaça a cada una de les tres conferències a través del portal en línia municipal d'entrades de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, des d'on es podrà descarregar l'entrada.