Hans Zimmer renova el «ta-dum» de Netflix per als cinemes

Netflix anomena "ta-dum" al so que apareix abans que comenci alguna de les seves sèries o pel·lícules i que s'acompanya amb una imatge del seu logotip. És un so breu que, immediatament, associes amb la marca. El gegant de la indústria audiovisual va adonar-se que el concís "ta-dum" funcionava molt bé a la petita pantalla però que no passava el mateix a la gran, als cinemes. Per aquest motiu, la plataforma va encarregar al compositor alemany Hans Zimmer que en realitzes una versió estesa. El resultat són 16 segons d'èpica i sonoritat cinematogràfica que, altra vegada, engrandeixen la figura de Zimmer.









Per què Hans Zimmer?

El compositor Hans Zimmer i la violoncel·lista Tina Guo, durant una actuació · DdG

Estrenat el 2019; viral, ara

New episode!



#100 | Ta-Dum! It's Netflix.



The never-before-told story behind the most recognizable sonic logo in the world. Plus, their second sonic logo by @HansZimmer that you may have never heard.



? https://t.co/etz2omw29Z pic.twitter.com/ohXSgKHHVU — Twenty Thousand Hertz (@20korg) August 5, 2020

Hans Zimmer és reconegut en la indústria del cinema per haver compostdecom Rain man, El rey león (Óscar a la millor BSO, l'any 1994), Gladiator, la trilogia de Batman de Cristopher Nolan, Orígen o Interstellar, entre moltes d'altres. Però no es limita tan sols a produccions per als cinemes, sinó que també ha creat melodies per a( Planet Earth II),( Call of Duty) o( The Pacific). Amb Netflix l'alemany va treballar en la composició del tema principal de la sèrie. Gràcies a aquesta experiència, la plataforma va tornar a apostar per ell per al seu nou "ta-dum".Curiosament, el nou "ta-dum" de Zimmer es va estrenar a la gran pantalla l'any 2019 amb El irlandés i Historia de un matrimonio, però no ha estat fins ara que s'ha. Arran d'un podcast que es feia ressò d'aquesta història, Zimmer i Netflix han estatdonant a conèixer el nou arranjament.