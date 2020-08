El Tempo Girona ha rebut més de 21.000 espectadors

Un dels concerts del festival Tempo Girona d'aquest any.

Més de 21.000 espectadors han passat enguany pel festival Tempo Girona, que s'ha desenvolupat als jardins del Passeig Arqueològic. Segons ha informat l'organització del certamen, que ha celebrat una edició de petit format per adaptar-se als temps de pandèmia, la mitjana ha estat d'unes 700 persones al dia, amb una ocupació durant els concerts del 100%. «Estem molt contents per tres raons: hem pogut tirar endavant el festival, hem pogut oferir una programació musical Km 0 gratuïta i de qualitat, i el públic gironí ens ha donat suport», ha assegurat Albert Candela, director del festival, segons un comunicat.

«Hem tingut una ocupació del 100% a tots els concerts, ja que l'aforament era limitat a 407 persones; això significa que molts espectadors han hagut de fer cues i, fins i tot, no han pogut entrar», ha afegit Candela. Per aquest motiu, l'organització «agraeix la paciència» dels visitants i la seva comprensió: «No hem tingut cap problema per mantenir les cues; la gent està molt conscienciada».

Els concerts amb més afluència de públic han estat els de Joan Miquel Oliver -que va inaugurar el festival el 16 de juliol-, Pep Sala i Social Club Orchestra. També han passat pel petit escenari del festival artistes com Paula Bu, Belén Natalí, Tom Hagan, Sommeliers, Edna Sey, Kumbara, Eduard Canimas o Rusó Sala, en una programació que, davant les circumstàncies actuals, ha apostat clarament per l'escena local.

Així mateix, de les sessions literàries que ha conduït l'escriptor Martí Gironell, la que més afluència va tenir va ser la que va protagonitzar Marc Ros, integrant del grup Sidonie, que va presentar el seu llibre El retorn d'Abba. També han obtingut una bona resposta per part del públic les sessions de vermut musical que s'han desenvolupat els caps de setmana.



Joan Colomo i Marta Pérez

L'inclassificable músic de Sant Celoni Joan Colomo i la cantautora de Cassà de la Selva Marta Pérez posaran, avui al vespre, el punt final a la present edició del festival en un concert organitzat en col·laboració amb el Festival Neu!. L'organització puntualitza també que, malgrat la incertesa en la qual segueix vivint el món de la cultura, ja estan treballant en l'edició per a l'any vinent.