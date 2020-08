El Festival Portalblau tanca amb un «èxit d'ocupació» del 90%

El Festival de Música i Art a la Mediterrània Portalblau, celebrat durant la primera quinzena d'agost en diverses localitzacions de l'Escala i Empúries, ha tancat la seva edició 2020 amb un "èxit d'ocupació" després d'assolir el 90%, segons ha informat. Tot i les restriccions i les mesures de seguretat, el festival s'ha celebrat amb entrades exhaurides a la majoria de concerts, i ha destacat haver complert l'objectiu d'aquest any de "manifestar la importància de la cultura com a element de cohesió social". Les tres localitzacions del festival, Fòrum Romà d'Empúries, Mar d'en Manassa i Jardins de la Muralla Grega d'Empúries, han acollit els espectacles previstos respectant totes les mesures de seguretat sanitària.

Pels escenaris del festival hi han passat durant aquesta quinzena els artistes Jordina Biosca i David Garcia, Josep Tero, Carme Callol, Jaume Comas i Eusebi Ayensa, Gemma Humet, Maria Jaume, Alessio i Giancarlo Arena, Las Migas, Dàmaris Gelabert i Els Amics de les Arts. A banda, durant aquesta edició del festival s'han dut a terme un seguit d'accions per promoure valors socials: s'ha destinat part de la recaptació de les entrades al Banc dels Aliments de L'Escala (SLDA), s'ha prioritzat la contractació de joves de L'Escala i també s'han impulsat mesures per minimitzar l'impacte ambiental en la realització del festival. A més, aquest any, tant la programació com l'equip que el fa possible, és majoritàriament femenina.