Lola Índigo tanca un Sons del Món amb el 97% d'ocupació

La cantant Lola Índigo va desplegar el seu Akelarre dissabte damunt l'escenari d'un Sons del Món que va tancar assolint el 97% d'ocupació. El festival de Roses ha acabat una edició marcada per la pandèmia, en la qual la covid-19 ha obligat a incrementar les mesures de seguretat i reduir aforaments. Han estat nou nits de concerts –set dels quals, amb entrades exhaurides– que han seguit 7.000 espectadors.

Dissabte a la nit, Índigo va demostrar a la Ciutadella per què s'ha convertit en una de les darreres artistes revelació. Música urbana, coreografies i melodies enganxoses on no hi van faltar els seus èxits Mujer bruja o Ya no quiero ná. I entre les cançons del disc i altres singles, una de nova: Play-Stop.

Les cançons de la granadina Lola Índigo desprenen energia, conviden a moure's i a ballar. Amb el seu primer disc, Akelarre, l'artista pot presumir de tenir ja sis discs de platí i cinc d'or. Un fet poc habitual amb una carrera tan curta.

Però d'ençà d'aquell pas fugaç per l'acadèmia d' Operación Triunfo el 2017 –aquí, amb el sobrenom de «Mimi»–, Lola Índigo ha demostrat que ha sabut reinventar-se. Nou sobrenom (el real és Míriam Doblas) i un estil que aconsegueix reunir el públic mainstream amb el més alternatiu. Artista revelació d'aquest últim any a l'Estat espanyol, la música urbana d'Índigo ha convençut gràcies a les seves coreografies, carisma i melodies enganxoses. I potser per això el concert de dissabte a Roses es va convertir també en exponent de què ha suposat la pandèmia.

El públic, si balla, ho fa sense moure's de davant la cadira. I les mascaretes, la distància de seguretat i els aforaments limitats marquen la imatge de la platea d'aquest Sons del Món.

Però la música, malgrat tot, perviu. I Lola Índigo ho va tornar a demostrar, desprenent energia damunt l'escenari i regalant els seus èxits a la nit de l'Empordà. El concert va arrencar amb els seus últims senzills, com Cuatro besos o Mala cara. Jocs de llum, coreografies trepidants i, sobretot, energia damunt l'escenari.

La cantant va anar intercalant temes del disc, com Inocente, Maldición, El humo o Amor veneno. I també reservava una sorpresa per al públic. Una cançó nova, Play-Stop, que espera acabar d'arranjar del tot quan les restriccions ho permetin. Però que dissabte ja va sonar a la Ciutadella de Roses, en un concert on no hi podien faltar Mujer bruja i Ya no quiero ná, que va tancar el concert.