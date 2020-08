Els nens d'un orfenat d'Uganda versionen «Vestida de nit» de Sílvia Pérez Cruz

La música, més enllà d'un gaudí personal, és una important eina educativa i una excel·lent teràpia per afrontar els problemes quotidians. Bé ho saben a l'escola-orfenat New Life, a la ciutat ugandesa d'Entebbe. Aquest centre, amb més de 300 nens i nenes, utilitza la música per fer front a les adversitats que pateixen els infants en el seu dia a dia. Ho fan per mitjà del Safari African Children's Choir, el cor de música de l'escola, que ha realitzat gires per Europa i, inclús, ha actuat conjuntament dalt de l'escenari amb artistes de la talla d'Alejandro Sanz o Txarango.

L'associació empordanesa We Love Uganda, dedicada a l'ajuda d'aquesta escola-orfenat, ha compartit a les xarxes socials una versió de la cançó «Vestida de nit» interpretada pel cor africà. L'havanera original de Glòria Cruz i Càstor Pérez ha estat popularitzada per la seva filla, la cantant Sílvia Pérez Cruz.

La palafrugellenca, qui també ha compartit el vídeo a les seves xarxes socials, ha assegurat que és «una de les versions més especials que s'han fet. Quina meravella. Moltes gràcies!».

Gràcies a això, aquesta nova versió de «Vestida de nit» s'ha viralitzat i compta amb més de 50.000 reproduccions i milers de likes i comparticions a les xarxes socials.