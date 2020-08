Incertesa a les sales de concerts per les noves restriccions a la música en directe

La sala Jamboree de Barcelona, que ahir va suspendre la programació per les noves restriccions

Quan el sector de la música en directe començava a aixecar el cap, tot i les limitacions que imposen les mesures contra el covid-19, l'anunci divendres passat per part del Ministeri de Sanitat de noves restriccions a l'oci nocturn, inclosos els locals que ofereixen actuacions musicals en directe, posa una mica més contra les cordes les sales de concerts, que esperen amb incertesa la publicació de la lletra petita per part de la Generalitat.

Les primeres cancel·lacions van començar ahir a Barcelona, amb el grup Mas i Mas tirant enrere la represa de la programació anunciada de les sales Tarantos i Moog, mentre que a Girona s'està pendent que l'administració autonòmica concreti fins on arriben les noves limitacions.

«Encara estem a l'expectativa, però el que tenim clar és que la normativa catalana no serà millor que el que va anunciar l'Estat, en tot cas serà més restrictiva», explica Quim Marcé, responsable de la sala La Mirona de Salt, pendent de saber l'horari de tancament dels espais amb música en viu.

La sala saltenca ha organitzat durant l'estiu concerts a la zona exterior del recinte i la voluntat és seguir allargant aquesta programació al setembre «però queda clar que ens ho haurem de plantejar segons la normativa», explica Marcé, que puntualitza que «aquests concerts no han salvat l'estiu, perquè s'hi perden diners, però han permès generar il·lusió i mantenir viva la cadena de la indústria».

«Dels dotze concerts fets fins ara, onze eren els primers que feien els artistes des del març. Només per això ja val la pena», explica sobre aquests petits recitals per a 200 persones, que han tingut bona ocupació i que han garantit totes les mesures de seguretat, com també ho han fet les sessions de DJ posteriors: mascaretes, distàncies de seguretat entre grups de convivents i tothom assegut.

Marcé critica, a més, els tempos de l'administració. «Tots aquests anuncis arriben sempre els divendres, però no saps quan es faran efectius, amb el neguit que genera que tu ja has pagat els caixets dels artistes, fet les comandes pel cap de setmana...».

També es mostra crític amb l'administració Llorenç Messeguer, de la veterana sala Mariscal de l'Estartit. Entre Sant Joan i mitjans de juliol, va poder acollir uns quants concerts, fins que «tota la programació de l'estiu se'n va anar en orris». «Tenia moltíssima programació prevista, un parell de concerts per setmana, havia adaptat l'espai perquè la gent no ballés, ocupant la pista amb botes i des de finals de juliol només puc obrir com a bar», resumeix.

«Espero que algú posi seny, però està clar que el sector de la nit sempre és el primer a rebre», conclou.