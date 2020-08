El Cerdanya Film Festival tanca l'onzena edició amb 1.700 espectadors presencials

L'onzena edició del Cerdanya Film Festival, que va tancar-se el cap de setmana passat, va acollir un total de 1.700 espectadors presencials i 22.000 en línia. En total, van participar-hi 187 pel·lícules de les 3.000 que s'havien rebut, mentre que s'hi van projectar 50 sessions.

El premi al millor llargmetratge se'l va endur el film Cordes, de José Luis Montesinos. El guardó al millor curtmetratge, i també premi del públic, va ser Vera, de Laura Rubirola i Sala, mentre que Artiko, de Josu Venero i Jesús Mari Lazcano, va guanyar el premi a millor documental. La producció bielorussa finalista als EFTA (Premis europeus de cinematografia) Lake of happiness (Dir. Aliaksei Paluyan) va guanyar els premis a millor director i millor guió i els actors Borja Espinosa ( Bajo la palmera) i Greta Fernàndez ( Lea), a millor actor i actriu respectivament. Les pel·lícules guardonades, així com la resta de films, van estar disponibles durant divuit dies al web del festival.

Una coproducció de TV3, Cordes segueix la història de l'Helena, una jove que té tetraplegia i que, arran d'un accident, queda incomunicada en una masia al camp. Allà només té l'Athos, un gos ensinistrat especialment per ajudar-la, però l'animal, que hauria de ser el seu millor amic, desenvolupa una malaltia estranya i es converteix en el seu pitjor enemic.



Una davallada del 30%

En dades comparades, la pandèmia ha fet davallar un 30% l'assistència de les sessions presencials respecte a l'any passat. Els continguts en línia, però, han assolit 155.000 visualitzacions. La proposta, pensada per als reticents a seguir l'edició presencial i com a alternativa de seguretat en cas d'anul·lació, ha convençut l'organització del festival, que la potenciarà de cara a futures edicions, incloent-hi també realitat augmentada.

El balanç definitiu, però, no es podrà saber fins a finals d'any, ja que el festival té pendents les projeccions «On Tour» a d'altres municipis fora de la Cerdanya, així com la sessió «El dia més curt», que se celebrarà el mes de desembre. Els cinc curtmetratges que han rodat a Bellver de Cerdanya 35 joves professionals a marc del Laboratori de Creació Audiovisual també estaran disponibles per veure en línia.

Malgrat la davallada d'assistents, l'organització valora positivament l'edició d'enguany, que ha estat «la més local» de totes. El festival ha estat un dels pocs festivals presencials que s'ha pogut celebrar aquest any a Catalunya. Les mesures de seguretat i els protocols per evitar contagis es van aplicar durant tota l'edició amb comprensió per part del públic assistent.