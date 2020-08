L'Acadèmia exigeix mesures «clares i urgents» per al sector musical

L'Acadèmia Catalana de la Música demana mesures i solucions «clares i urgents» per al sector. L'entitat ha suscrit el manifest aprovat per la Unión de Músicos Profesionales que critica que el «tancament forçós, massiu i indiscriminat de l'oci nocturn acaba amb tota la programació musical i artística que es duia a terme a les sales i locals» sota l'estricte compliment de la normativa vigent en materia de protecció davant la covid-19. Per ells, malgrat una normativa clara sobre l'organització d'esdeveniments culturals, els ajuntaments estan denegant «massivament» permisos, i anul·lant activitats que compleixen els requisits legals. Lamenten que el sector ha fet nombrosos esforços per adaptar-se i que, malgrat que «avui en dia no s'ha registrat ni un sol rebrot en concerts i esdeveniments culturals», les autoritats marginalitzen i estigmatitzen l'activitat musical.