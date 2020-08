Vitel·la ja té a punt la llibreria a l'antic espai de la Mediterrània a Palafrugell

La nova llibreria de Palafrugell, a punt per a la reobertura.

La nova llibreria de Palafrugell, a punt per a la reobertura. vitel·la

La nova llibreria Vitel·la de Palafrugell, ubicada on hi havia l'antiga Mediterrània Espai Fòrum, obrirà finalment aquesta setmana. Els responsables de l'editorial i llibreria homònimes de l'Escala han anunciat que estan a punt d'arrencar la nova etapa del local, que va tancar el setembre passat per la jubilació sense relleu dels antics propietaris.

Amb aquesta reobertura, els lectors empordanesos recuperen un espai cultural de referència al municipi. El tancament de la botiga palafrugellenca va anar precedit pel d'una altra llibreria a la comarca, La Gavina de Palamós, després de 42 anys d'història.

Això va encendre totes les alarmes i va fer que es posés en marxa una operació per conservar l'espai i trobar algú que es volgués fer càrrec de la llibreria, ubicada als números 24 i 26 del carrer de la Tarongeta.

La bona predisposició de l'antic amo, Joan Aliu, per donar continuïtat a la iniciativa, i el grup de suport a l'establiment encapçalat, entre d'altres, per la bibliotecària Carme Fenoll, van fer possible que el novembre passat Vitel·la assumís el projecte, conservant-ne l'esperit original.

«L'espai és molt bo i volem seguir-hi fent actes i presentacions, com ja s'hi feien. Aquesta filosofia entronca plenament amb el segell de Vitel·la i amb la feina feta fins ara», explica l'editora i llibretera Gemma Garcia, que remarca que, igual que a l'Escala, «l'objectiu final de la nova llibreria Vitel·la Espai Fòrum és que «s'hi parli de llibres, fidelitzar lectors i que la gent incorpori Vitel·la al seu oci, com un espai de trobada».

La seva voluntat era que la llibreria de Palafrugell aixequés la persiana el 22 de març i uns dies més tard ho fes la nova botiga de Vitel·la a l'Escala, que s'ha traslladat d'on era fins ara a un local a la platja de les Barques. La pandèmia ho va trastocar tot, però finalment, la nova seu escalenca va obrir a principis de juny i la de Palafrugell ho farà en els pròxims dies.

«L'ideal seria obrir al setembre, amb més calma i perspectiva, però com que les ganes hi són i la demanda també, perquè estem treballant al local i la gent passa tot sovint a preguntar quan obrim, hem decidit no endarrerir-ho més», explica Garcia.

Ho faran, diu, amb «molta il·lusió, perquè el projecte és molt bonic i engrescador» i «una sabata i una espardenya», perquè encara falten alguns petits detalls per polir.