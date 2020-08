Al costat de Borja Penalba i amb les entrades exhaurides, actuarà dissabte en la primera cita del festival Espurnes de Llagostera. Hi repassarà els seus 50 anys de carrera i oferirà algunes de les noves cançons enllestides en ple confinament. La cantant mallorquina ha aprofitat els mesos de confinament per treballar en noves cançons i en la preparació d'un disc que enregistrarà en directe a València. Convençuda que la situació ens ha de servir per prendre consciència que vivim en un món que ha de canviar, està preocupada per l'impacte de la pandèmia en els treballadors de la cultura.

Com ha passat el confinament?

A casa, a Mallorca. Allà la primera etapa del confinament va ser molt suau, tot estava molt controlat, tot i que ara s'ha desmadrat una mica. Jo estic acostumada a estar sola i per mi no va ser un problema. Vaig treballar molt en la preparació d'un disc, acabant cançons... vaig decidir que el confinament havia de ser creatiu.

N'hem après alguna cosa, dels darrers mesos?

Ningú s'esperava que el virus durés tant i fos tan greu, però jo crec que tot això ens ha de fer prendre consciència que el món en què vivim està malalt i hem d'ajudar la gent que ens ha ajudat: sanitaris, científics... És un moment de treballar en conjunt, per veure que no ens hauríem de gastar ni un cèntim més en guerres, sinó en armes mèdiques, en cuidar-nos. Al final, la natura té l'última paraula: o canviem o estem perduts.

En quin sentit?

El món no està bé. La naturalesa està molt maltractada i la gent també, hi ha moltes diferències entre pobres i rics, molta guerra sorda, de les que no se'n parla però que no s'apaguen mai, que fan migrar. Tot el que passa a la Mediterrània ens hauria de fer reflexionar, el món no està bé de cap manera. Tenim informació i eines per acabar amb el patiment de les guerres, les migracions i les malalties; ho podem fer, hi ha d'haver esperança.

I la situació de la cultura, com la veu?

Ha estat un estiu amb menys concerts. Artistes, programadors, treballadors de la cultura són gent que fa les coses molt bé i tot el que vist ha estat que cuidaven al màxim el públic: teatres i concerts són llocs bastants segurs. La cultura ara és més vàlida i necessària que mai i sembla que la gent no sap ben bé quina dimensió té. La cultura no és només qui surt a la tele o a la portada del disc, darrere qualsevol espectacle hi ha moltíssima gent que treballa i que pateix el confinament cultural, com quan tanquen un restaurant o una empresa.

Com han sigut aquests concerts del desconfinament?

Molt macos. Tots estem emocionats de retrobar-nos a Llagostera, perquè ara qualsevol retrobament amb tècnics i músics és molt emocionant.

Havia estat mai tant temps aturada?

La veritat és que no. Però he cantat molt a casa, també online, i no m'he trobat gaire sola. Hem de ser conscients del moment i aprofitar per fer neteja en tots els calaixos amb papers i cançons a mitges que necessitaven una mirada profunda... tot això ha anat molt bé.

Algunes d'aquestes noves cançons seran al concert de l'Espurnes?

Sí, sí, en sortiran unes quantes.

Té previst enregistrar un disc en directe aviat.

Sí, resumirà una mica tot el que hem fet amb en Borja durant uns anys i em fa molta il·lusió gravar-lo a València durant quatre nits amb públic.

És difícil planificar els propers mesos, ara mateix.

Sí, exacte. Però sempre he treballat dia a dia, no tenir una feina molt continuada, amb concerts que es posposen i traslladen, és una mica insegur i els músics hi estem acostumats, tot i que com ara, mai.

Ara la inestabilitat és per tots.

Sí, jo crec que no hem estat mai segurs, però tendim a buscar assegurances de tot, i la vida ens dona aquesta mida. Se'ns moren amics, pares... i constantment hem d'estar segurs que no hi ha seguretat. Quan ets jove creus que sí, però a mesura que passa el temps veus que és un miratge.

Un dels concerts que ha hagut d'ajornar fins a l'any vinent és el del Primavera Sound. Li feia il·lusió, acostar-se a un públic tan diferent de l'habitual?

Sí, era un concert dels que em feia traslladar a altres llocs. Com quan vas a París, als Estats Units, a Portugal... ja saps que no és el públic que et coneix de sempre, i això m'agrada molt.

Hi ha joves que l'han redescobert ara gràcies a Manel, per exemple.

Sí, i això està molt bé! Els artistes, fins i tot els nous, tenim ara poques possibilitats de sortir als mitjans i dir que encara treballes, com sempre. Que surtin els Manel i et sumin a una cançó i et senti una generació nova, és d'agrair, estic encantada amb el resultat.