El Cuarteto Quiroga inaugura una Shubertíada adaptada a la pandèmia però amb la mateixa essència

El Cuarteto Quiroga ha inaugurat aquest dimecres a la nit la 28a edició de la Subertíada a la Canònica de Vilabertran. El quartet ha arrencat amb un repertori reduït de Luigi Boccherini. Posteriorment ha comptat amb la col·laboració de la violoncel·lista alemanya Erica Wise per formar un quintet i interpretar algunes de les melodies de Franz Schubert. Un dels membres del quartet, Josep Puchades, ha destacat que el quintet de Schubert és una "obra molt representativa per a la música de cambra". Per altra banda, el president de l'Associació Franz Schubert, Jordi Roch, ha destacat que aquesta edició del festival s'ha adaptat a les restriccions sanitàries, però ha mantingut l'essència i la majoria de concerts previstos.

La Schubertíada ha inaugurat la 28a edició amb un concert del Cuarteto Quiroga que han comptat amb la col·laboració de la violoncel·lista Erica Wise en algunes de les melodies que han interpretat aquest dimecres a la nit. El concert s'ha fet a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran amb totes les localitats exhaurides.

Aquest any, a causa de la pandèmia, l'aforament s'ha reduït sensiblement. A més, alguns dels assistents han decidit no venir per no córrer riscos. Des de l'organització, però, han anunciat que alguns d'ells no han demanat el retorn de les entrades, perquè han volgut fer una donació a l'Associació Franz Schubert que organitza aquest festival.

De tota manera, el president de l'associació, Jordi Roch, ha destacat que la pandèmia pràcticament no els ha alterat la programació. Roch ha afirmat que la Schubertíada d'enguany compta amb la "mateixa essència i filosofia" que altres anys. Per això, ha garantit que els únics canvis que han fet són la reducció d'aforament segons els criteris sanitaris i les mesures d'higienes que cal complir. De tota manera, el president ha assegurat que el festival és un lloc "segur".

El Cuarteto Quiroga ha arrencat amb un Allegro de Luigi Boccherini. Un dels membres de la formació de cambra, Josep Puchades, ha destacat que es tracta d'una obra "amb molta llum i molt de palau". Puchades ha recordat que la seva formació ha estat l'encarregada d'enregistrar-lo "per primera vegada", ja que "no s'havia escoltat en temps moderns".

Aquestes primeres peces de Boccherini han format la primera part del concert abans que el quartet sumés a la violoncel·lista alemanya Erica Wise. Amb ella han interpretat el quintet de Franz Schubert. Puchades ha afirmat que aquesta obra és "molt representativa per a la música de cambra" i per això s'ha mostrat especialment il·lusionat de poder-la interpretar en la inauguració de la Shubertíada.

De fet, el violinista ha destacat que el concert d'avui ha estat el primer en molt de temps de la formació. "Mai havíem tardat tant de temps en tocar", ha destacat el músic. Aquesta aturada es deu a la pandèmia, ja que la majoria de programació cultural ha caigut arran del coronavirus.



Aposta pels quartets

La Shubertíada d'enguany compta amb una programació amb diferents quartets de cambra. Segons el president de l'associació organitzadora, Jordi Roch, es tracta d'una aposta per posar en valor la qualitat d'aquestes formacions del territori. "Catalunya és un país amb molts quartets de corda i molt bons", ha afegit el fundador de l'entitat. Un dels exemples és el Quartet Casals, que Roch ha assegurat que "cada any participen en la Schubertíada". Aquest any també ho faran, serà el diumenge 30 d'agost en dos passis diferents: un a dos quarts de vuit i l'altre a les deu de la nit. La formació interpretarà temes de Haydn i Mendelsson.

Per altra banda, el festival d'aquest 2020 comptarà amb un lieder de Beethoven i Brahms interpretat pel baríton Matthias Goerne i acompanyat al piano per Alexander Schmalcz, el dijous 27 d'agost en un altre doble concert. La pianista Imogen Cooper, una de les més importants a nivell mundial per la seva interpretació de les melodies de Schubert també farà parada a Vilabertran. Serà el dimecres 26 d'agost a les nou del vespre.