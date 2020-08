Els fans nostàlgics dels Sopa de Cabra volen «canya»

Els fans dels Sopa s'han fet grans. «Esteu iguals!», els deia Gerard Quintana dimarts des de l'escenari del Porta Ferrada. Segurament la llum no li deixava veure els cabells blancs que lluïen els afortunats que han conservat la cabellera. Tot i els pas dels anys, però, els seguidors de la banda gironina segueixen conservant aquell esperit irreverent dels Sopa de finals dels anys 90 i principis dels 2000.

Desafiant l'audiència, però, Quintana va començar la nit amb balades. «Dona-li canya, malparit!», va cridar des de la grada un seguidor que enyorava les cançons d'aquells temps en què els rockers feien les banyes amb la mà. I així va ser. El concert va repassar els seus grans èxits. No van faltar Cercles, Si et va bé, El boig de la ciutat o Els teus Somnis. Amb l'E mpordà, l'esclat de nostàlgia va ser tan gran que l'organització va tenir feines perquè tothom deixés de ballar i tornés a asseure's, tal com marquen les normes.