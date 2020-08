L'Ésdansa no perd el ritme

Amb totes les precaucions per la pandèmia però sense perdre de vista la voluntat de fer vibrar amb la dansa d'arrel tradicional, el festival Ésdansa de les Preses va arrencar ahir la seva edició 38, que s'allargarà fins diumenge. El certamen d'enguany, amb un format adaptat a la crisi sanitària i centrat en els artistes de casa, es va posar en marxa havent exhaurit les entrades per a tres de les catorze propostes: l'espectacle Totes i els dos concerts de les Nits Ésdansa, amb Marala i els Tranquils.

Ahir al vespre va ser el torn de l'Esbart Rocasagna de Gelida amb A la panxa del bou, un espectacle que revisita el conte del Patufet, tot i que l'activitat ja havia començat al matí amb els primers tallers del campus Esdansa't per a petits i adults. A causa del coronavirus, les activitats de formació es fan ara de la forma més individual possible, amb una petita parcel·la per a cada ballador, per a mantenir així les distàncies.

I és que, destaquen des de l'organització, «per davant de tot, la direcció del festival el que vol és que la gent se senti segura venint a l'Ésdansa i per tant, ha adaptat tots els espectacles a les noves mesures». Així, per exemple, s'han reduït els aforaments, tot i que per arribar a més públic s'ofereix més d'una sessió per a alguns espectacles. A més, per a les activitats gratuïtes cal fer una reserva d'entrades a través del web, per tenir un control exhaustiu dels assistents.

Per aquesta nit hi ha prevista, en dos passis, l'estrena de Totes, de l'Esbart Manresà, que fa una mirada a través de la dansa del moviment feminista.

Altres actuacions d'aquesta edició seran les del Duet Daura amb el Bagul de música tradicional, una proposta familiar que es veurà demà i diumenge al migdia a la plaça Major, o la de l'Esbart Ciutat Comtal i Jordi Molina Quartet, Baula, una experiència en un escenari sorpresa.

També hi haurà propostes de creació com Vengo!, de Sara Cano, o la preestrena de Tra, Tra, Tra, Tradició d'Explica Dansa, una coproducció del festival garrotxí, el Mercat de les Flors i Fira Mediterrània. I seguint amb les col·laboracions, l'Ésdansa acull demà l'espectacle Idi Begi de Proyecto Larrua, que s'havia de veure al Sismògraf d'Olot a l'abril.

La nota internacional la posarà demà la Nit de dansa peruana amb Perú, Ritmos y Costumbres, que substituirà el grup de dansa tradicional basca Elai Alai anunciat inicialment i que no podrà venir a Catalunya pel coronavirus.

Com sempre, l'Ésdansa manté la part divulgativa, amb la projecció ahir de la pel·lícula de Jordi Lara Ventre blanc, en homenatge a Xavier Blancafort; una presentació ballada del llibre Balls i danses del Pirineu, vol. 2 i una xerrada sobre el coreògraf Manuel Cubeles.