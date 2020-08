Empúries fa el ple en una nova edició del festival Familiaria

El Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries va acollir ahir una nova edició del Familiaria, el festival familiar amb tallers i espectacles per gaudir del jaciment escalenc d'una manera diferent. Amb les entrades exhaurides, la cinquena edició s'ha adaptat a totes les mesures de seguretat per seguir oferint activitats d'ambientació històrica, culturals, musicals i gastronòmiques per a tota la família. La jornada va acabar amb un espectacle d'ambientació històrica amb Drakònia.