Porta Ferrada torna als orígens per acomiadar l'edició més insòlita

A tocar del monestir on va néixer i de l'element arquitectònic que li dona nom i amb artistes de casa. Tota una tornada als orígens per acomiadar una insòlita edició del festival de la Porta Ferrada, una de les cites d'estiu de la Costa Brava que millor ha resitit la sotragada que el coronavirus ha provocat al sector cultural del país tot i haver hagut de reformular la programació, traslladar els concerts i patir alguna baixa sobtada, com la dels britànics Jethro Tull.

El veterà certamen s'encamina aquesta setmana cap al final deixant enrere l'escenari del Guíxols Arena per tornar a la plaça Abadia amb el cicle Stars Km. 0, amb actuacions de músics estrenament vinculats a Sant Feliu.

Després de canviar el moll ganxó i l'Espai Port per l'antic camp de futbol de Vilartagues com a escenari principal durant les tres primeres setmanes d'agost, el festival enceta demà aquest cicle d'actuacions de proximitat amb una Gala Lírica. Tina Gorina com a soprano, Georgina Reyner com a mezzosoprano, Stanislav Angelov al piano i Irene Ferrer a la flauta travessera portaran a l'escenari enganxat al conjunt monàstic un repertori eclèctic en un recital pel qual ja s'han esgotat les entrades.

Pel que sí que en queden, però poques, és per a l'homenatge a l'històric músic i compositor Robert Gerhard, de qui enguany es compleixen vint anys de la seva mort. Serà dimarts al vespre i Ferran Collell i Jordi Humet li retran tribut en una audició que inclourà peces de Gerhard, però també de Shostakovich i Gershwin. Al duet de pianistes s'hi sumarà, a més, la percussió de Marc Clos.

Una altra efemèride, el 250è aniversari del naixement de Ludwig van Beethoven, és el leitmotiv de la cita del 27 d'agost. Lana Trotov?ek, al violí, i Maria Canyigueral, al piano, delectaran el públic amb la interpretació de la sonata n.5 en fa major Primavera del clàssic compositor alemany. El duet també oferirà la sonata n.1 de Serguéi Prokófiev.

La darrera proposta del cicle i del festival d'aquest any serà el 28, amb el jazz de Ramon Cardo. El saxofonista valencià serà a Sant Feliu de Guíxols acompanyat del trio empordanès tRAÇ, la suma de Josep Perxés al piano, Oriol Casadevall al contrabaix i Marc Clos a la bateria. El quartet dedicarà la seva actuació als grans noms del jazz modern, els canònics d'aquest estil de la segona meitat del segle XX, com John Coltrane, Thelonious Monk, i Herbie Hancock.

Abans de Ramon Cardo, però, passarà per l'escenari de la plaça Abadia la ribatana Txenia. Ganxona d'adopció, la compositora estrena oficialment al Porta Ferrada el seu primer disc, Prisoner en un espectacle amb música, tecnologia i efectes audiovisuals.