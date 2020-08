L'Ésdansa tanca la 38a edició amb el 90% de les entrades venudes

L'Ésdansa, el festival de dansa d'arrel tradicional de les Preses, va cloure ahir la seva 38a edició. Celebrada des de dijous de la setmana passada fins a ahir diumenge, l'Ésdansa d'enguany s'ha caracteritzat per les produccions de «quilòmetre zero». Si les edicions d'altres anys havien estat marcades per la participació de companyies exòtiques, la pandèmia de la covid-19 ha obligat els organitzadors a programar una edició de proximitat. Malgrat això, el festival s'ha celebrat amb èxit i ha exhaurit el 90% del total d'entrades que havia posat a la venta.

«Era un any molt incert i no sabíem la reacció que el públic tindria», va explicar ahir la directora del festival, Núria Feixas, a Diari de Girona. Des de l'organització, però, asseguren estar «molt contents» de l'edició celebrada i atribueixen l'èxit a les ganes de dansa que tenia el públic i a l'esforç dels voluntaris que hi han treballat. Freixas també va explicar que la celebració de l'edició d'enguany no es va posar en dubte, un cop la pandèmia semblava estabilitzar-se, però sí que va dependre de la situació sanitària de les Preses, que, per sort dels organitzadors, ha acompanyat favorablement.

Fa tan sols dues setmanes, el festival va patir una baixa d'última hora. El grup Elai Alai, de Portugalete, va cancel·lar la seva participació a l'Ésdansa a causa de la situació sanitària, que els impedia viatjar fins a les Preses. El grup era l'excusa del festival «per mirar més enllà de Catalunya» en una edició molt centrada a casa. Tanmateix, el grup substitut i resident a Barcelona, Perú Ritmos y Costumbres, «ha permès una petita mirada a la cultura peruana», explicava Feixas.

El grup en qüestió ha estat l'encarregat de conduir un dels tres tallers formatius, anomenats Ésdansa't, que el festival també ofereix. Tots els tallers s'han dut a terme de la manera més individual possible: cada ballador o balladora, professional o no, gaudia d'una petita parcel·la per tal d'assegurar que es mantingués la distància de seguretat en tot moment.

L'edició d'enguany, marcada per les distàncies també en els espectacles, va acabar-se ahir amb la tercera representació de Baula. L'espectacle, a càrrec d'Esbart Ciutat Comtal i Jordi Molina Quartet, s'ha representat més d'una vegada per pal·liar la reducció de l'aforament que han patit les actuacions. Abans, el cos de dansa de l'escola Marboleny, també organitzadora del festival, va oferir durant més d'una hora al parc de Pedra Tosca breus representacions de danses i músiques catalanes.