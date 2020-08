Unes 14.600 persones han seguit els cinc concerts del festival de Torroella

Unes 14.600 persones han seguit en directe a l'Espai Ter i a través de les xarxes socials els cinc concerts que ha celebrat aquest estiu el festival de Torroella de Montgrí. A causa de la pandèmia ha canviat la programació del seu 40è aniversari, prevista inicialment entre juliol i agost, per un any de celebració adaptat.

S'han organitzat cinc concerts en directe, que també s'han transmès per les xarxes socials, preludi d'una programació que es completarà l'estiu de 2021 i que, fins llavors, s'anirà «esquitxant d'actes que s'adaptaran en cada moment a les condicions de seguretat sanitàries marcades per les autoritats».

Tots els concerts han tingut aforaments limitats a un terç de la capacitat i, entre altres mesures, s'han esglaonat les entrades i sortides dels espectadors, als quals s'ha pres la temperatura.

La directora de festival, Montse Faura, ha mostrat el seu agraïment per com s'ha rebut l'actual edició i per la «connexió que s'ha establert entre els artistes i el públic, que ha estat d'una alta sensibilitat afegida, creant-se en cada vetllada una atmosfera única i extraordinària».

A la tardor hi ha previst un cicle de conferències de Beethoven; un retrat musical, a càrrec del divulgador musical Joan Vives, i al desembre, al voltant del dia 16 quan es commemorarà el 250è aniversari del naixement del músic alemany, s'inaugurarà la primera part de l'exposició prevista sobre el festival de Torroella.