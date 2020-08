Lluèrnia proposa vint instal·lacions en 43 dies per evitar aglomeracions

La pandèmia de la covid-19 ha obligat a repensar el Lluèrnia, el festival de la llum i el foc d'Olot, per evitar aglomeracions i complir amb les normes de seguretat. Els organitzadors han decidit «dispersar-lo» en el temps i l'espai i passarà de durar sis hores en una jornada com en les anteriors edicions a proposar vint instal·lacions repartides durant 43 dies, del 17 d'octubre fins al 28 de novembre, i fer que no coincideixin més de vuit muntatges simultanis.

El seu director, Pep Fargas,va explicar que han apostat per la «dispersió» per garantir una nova edició del festival, perquè actualment «no es pot fer allò que es feia», com concentrar unes 20.000 persones a Olot.

El director artístic, Xavier Bayona,va destacar ahir la importància de reivindicar el paisatge urbà i natural i redescobrir espais que molts ciutadans han apreciat durant el desconfinament. Una part important de les propostes es veuran en espais oberts, com el Parc Nou, els prats de davant l'hospital, el Pavelló de Bany dels Tossols o els Prats de la Mandra. Tot i això, algunes propostes es faran en espais tancats del centre, com l'Hospici, els Claustres del Carme o Can Barberí, on hi haurà vigilants de seguretat per controlar l'aforament. També s'està estudiant la reserva anticipada de localitats en algunes activitats.

S'ha previst una inauguració i clausura participativa que es podrà mantenir fins i tot en el cas d'un nou confinament. L'obertura serà un ball de fanalets que els participants podran elaborar prèviament i enviar les imatges fetes des de casa, i la clausura anirà a càrrec dels Pim, Pam, Pum, Foc!

Es mantindrà la instal·lació conjunta de les escoles i instituts, l'exposició fotogràfica a Can Trinxeria, les propostes del concurs obert o la de l'EASD d'Olot als Claustres del Carme.

Els encarregats de dissenyar el tradicional Hort de la Llum seran els arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner, que han escollit fer-ho a les fonts de Sant Roc i buscaran potenciar el caràcter del lloc com a «jardí i saló d'entrada» de la ciutat tot recordant que, antigament, era el que primer veien els passatgers que arribaven en tren.

El pressupost es manté en 90.000 euros, dels quals prop d'un 70% els aporta l'Ajuntament, un 6% la Diputació i un 17% la Generalitat. La resta, els patrocinadors privats.