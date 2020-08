El festival llueix tresors de la música lírica ganxona

El cicle de música de cambra que s'integra dins del festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols va encetar la seva edició d'enguany dilluns passat amb una explosió de lírica a l'aire lliure. El cicle ha prescindit de l'església com a emplaçament de rigor –i amb més qualitat de so-. Damunt d'un escenari, artistes de casa i retalls d'òperes del segle XIX amb una fórmula d'èxit; la soprano Tina Gorina i la mezzo-soprano Georgina Reyner van protagonitzar l'espectacle juntament amb el pianista Stanislav Angelov, on van reivindicar la figura del duet líric amb peces molt ben escollides. Va destacar el poderós Tutti Fior de Madama Buterffly (G. Puccini) i el clàssic Viens Malika de Lakmé (L. Delibes).

Els moments de més bellesa, però, van sorgir en les tres peces on les veus es van reforçar amb la dolçor de la flauta travessera de la també ganxona Irene Ferrer.

A Ardon gli incensi, fragmentde l'òpera de Lucia de Lammernmoor (G. Donizetti), la conversa entre Ferrer i Gorina va encongir més d'un cor.

Van ser necessaris dos visos per calmar la set de virtuosisme que l'espectacle va deixar impregnada al públic.