L'Acústica suspèn el concert de Cala Vento per l'aïllament d'un dels membres del duo

La versió d'enguany del festival Acústica ha cancel·lat el concert de Cala Vento previst per aquest dijous a les dotze de la nit després que un dels membres de la banda hagi estat en contacte amb un cas positiu de coronavirus. Ara, l'artista haurà d'estar en aïllament preventiu durant 14 dies. El festival pràcticament havia venut totes les localitats disponibles per aquest concert que s'havia de fer al claustre de l'institut de Ramon Muntaner. Ara, el certamen musical retornarà l'import de forma íntegra a tots els espectadors de forma immediata, tal com ha explicat en un comunicat difós a les xarxes socials.