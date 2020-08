El teatre amateur es conjura unit contra el coronavirus al Fitag

«Ho hem aconseguit!», deia ahir el director i actor Martí Peraferrer, director del Fitag, en la inauguració de l'edició més de proximitat del Fitag, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona. «En moments de dificultat la gent s'uneix i la del teatre més. Som aquí per mostrar el nostre compromís amb el teatre», assenyalava just abans que actors de més d'una desena de companyies de teatre amateur de les comarques gironines, coordinats per Cràdula Teatre i Cor Preludi, donessin el tret de sortida a l'edició, la 20a, «que ens prometíem molt feliços, amb una festa, i ara celebrem que la podem celebrar».

Lluny de l'habitual Teatre Municipal, a les escales de la Catedral de Girona, integrants de grups teatrals de municipis com Salt, Cassà, Vilafant, Lloret de Mar o Campdevànol van sumar esforços per encetar un certamen amb més presència local que mai a causa de la pandèmia. Junts van interpretar Theresienstadt, un musical que narra com el teatre ajuda un grup de jueus a evadir-se de l'horror dels camps nazis i que es va poder seguir per televisió i en línia per pal·liar les restriccions d'aforament imposades per la crisi sanitària.

Als parlaments, els representants de les tres institucions implicades -Generalitat, Diputació i Ajuntament de Girona- van aprofitar per reivindicar el teatre de base i agrair l'esforç d'organitzadors, voluntaris i companyies per garantir activitats segures.

Fins dissabte, 27 companyies representaran més de trenta espectacles a Girona i sis més a Sant Gregori, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Sant Pere Pescador, Vidreres i Llançà. A banda de Therensiestadt, ahir també es va poder veure Siempre la misma historia dels extremenys La Burla Teatro a l'espai Fitag de Nits, al pati de la Casa de Cultura.