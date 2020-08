Un viatge als anys 70 de la mà dels ABBA per oblidar la COVID

Hi ha cançons que sempre et fan treure un somriure, d'altres que et fan entrar ganes de ballar i altres que et conviden a cantar-les a ple pulmó. Si els temes d'ABBA van triomfar als setanta i vuitanta, i encara avui continuen superant totes les barreres generacionals, és perquè produeixen aquests tres efectes.

En una nit d'estiu d'un any de pandèmia, gaudir un viatge al passat per oblidar la situació sanitària és un pla excel·lent. Així, Abba, the New Experience va rememorar el dilluns al vespre les millors cançons de la popular banda sueca en el primer concert amb les entrades exhaurides del festival Som de Mar de Lloret.

La posada en escena de la banda imitava en detall la dels suecs, amb els vestits de cos sencer amb brillantets i les coreografies d'ABBA, tan conegudes en els 70. Els dos cantants de la banda fins i tot lluïen una guitarra i un teclat com els que tocaven els components de la banda original a mode d'atrezzo.

Així, Abba, the New Experience va oferir un repàs per les cançons més conegudes del grup que va inspirar el musical de Mamma Mia. No van faltar cançons d'amor com Honey honey, Take a chance on me o Don't go wasting your emotions, cançons més «rockeres», com Super Trouper o Summer Night City, o temes més divertits i murris com Money, Money ,Money o Does your mother know.

Els temes més tendres de la nit van arribar amb I have a dream, Thank you for the music, ja als bisos, i Chiquitita, on van cedir el protagonisme al públic per cantar una tornada. Amb Dancing Queen moltes reines de la pista no van poder aguantar més amb el cul a la cadira i van aixecar-se per ballar, igual que va passar amb Mamma Mia, el tema que va tancar la nit.