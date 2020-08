El Fitag estrena l'espectacle «Girona pren vida» als aparadors de la ciutat

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) estrena avui l'espectacle Girona pren vida, un seguit de representacions fetes als aparadors de dotze botigues del centre de la ciutat. El festival va oferir ahir una mostra de les actuacions, que comencen avui i duraran fins dissabte, que va començar al carrer de l'Argenteria, davant l'òptica del Bulevard i va seguir rambla amunt passant per la perruqueria Girame. Tot seguit, va travessar el pont de ferro per actuar a l'aparador de la botiga Unaunica del carrer Santa Clara i va acabar a l'Alimara del carrer Abeuradors.

Les representacions alternen mímica i comèdia, presentant uns personatges emmudits que s'enfrontaven a les burles de la resta d'actors. Segons va explicar Jesús Manchón, director de l'espectacle, les diferents obres curtes parteixen del context de cada botiga. A banda dels comerços que ja van participar a la presentació, també prestaran els seus apardors la Llibreria 22, la botiga infantil Zeppelin, Game Shoes, Plastic Store, Busquets Festa, Blonda, l'Òptica Cotet i Imma Nens. L'espectacle es podrà veure d'11 h a 13 h.

Martí Peraferrer, director del Fitag, va definir l'espectacle com un «acte d'agraïment a la ciutat». Girona pren vida forma part de la branca pedagògica del festival: els actors que hi participen han dut a terme un taller de formació de dues setmanes per tal de preparar-lo. Segons Peraferrer, les representacions que els gironins es trobaran durant els tres dies vinents encaixen plenament amb la idea del teatre. Per al director, el teatre «crea dubtes i fa qüestionar-se les coses», el mateix que creu que passarà als visitants que trobin l'espectacle als aparadors, ara convertits en «interrogants».

Josep Maria Noguer, president de Girona Centre Eix Comercial, va voler destacar la implicació del Fitag amb el comerç local, que passa «per un moment complicat». Per a Noguer, «tots som actors de la gran ciutat que és Girona» i, per aquest motiu, va reivindicar la compra al petit comerç. D'altra banda, Quim Ayats, de la Diputació de Girona, va recordar la situació també precària del món del teatre i de la cultura en general i va destacar al festival la seva habilitat per «reinventar-se».

Glòria Planas, regidora de Promoció Econòmica de la ciutat, va defensar que l'Ajuntament «sempre ha apostat per la cultura com a sector econòmic de la ciutat». Per a Planas, que parlava també en nom de l'alcaldessa Marta Madrenas, la cultura ha de ser «generadora de lloc de treball», a més de patrimoni. La regidora va posar en valor les vint edicions que duu el festival a la ciutat i va destacar també, en la línia dels altres ponents, el paper del petit comerç d'una ciutat «que és un centre comercial a cel obert».