Goerne: «Vaig dir que faria el que fos per actuar a la Schubertíada, per trencar el silenci»

Poques relacions hi ha al món de la música tan fidels com la del baríton Matthias Goerne, un dels millors intèrprets de lied del món, i la Schubertíada de Vilabertran. Vint-i-sis anys després del seu debut al festival i amb una pandèmia pel mig, l'alemany ha mogut cel i terra per no fallar a la seva cita anual a la canònica de Santa Maria: «Fins i tot en els pitjors moments, vaig dir que faria el que fos per actuar a la Schubertíada, per trencar el silenci».

El baríton, una de les poques estrelles internacionals que passarà aquest estiu pels escenaris catalans, va estar en permanent contacte amb l'organització durant el confinament per «deixar clar que en aquesta situació difícil, faria el que fes falta per venir i per ajudar, per llençar un senyal». «Hem de buscar totes les solucions possibles, fins i tot canviant les condicions dels compromisos, com actuar a l'aire lliure o que part del públic ho vegi en pantalles», assenyala Goerne, que aquest vespre oferirà dos concerts (a les 19.30 i a les 22.00) per pal·liar les limitacions d'aforament que imposa la covid-19.

«Estic molt orgullós que en un país com aquest, on la malaltia ha impactat tan fort, les institucions culturals s'aixequin i busquin solucions. En Jordi [Roch, president de l'Associació Franz Schubert i fundador del festival] i en Víctor [Medem, coordinador] em van dir de seguida que no renunciarien a celebrar el festival», explica sobre la cita empordanesa, que s'ha adaptat a totes les mesures sanitàries i ha concentrat l'activitat en dues setmanes, però manté els noms internacionals del cartell.



La cultura «no pot esperar»

Convençut que la patacada al sector cultural és molt forta -«si això s'allarga més, les conseqüències seran increïbles perquè pocs poden afrontar-ho i tindrà un efecte sobre la societat en un futur, que trobarà a faltar les arts»-, però que cal seguir treballant. «No podem esperar fins que no hi hagi cap risc, hem de deixar clar que no només ho fem per passió, sinó també perquè és un negoci i en vivim, i perquè hi ha el públic. Som aquí els uns pels altres», reconeix l'intèrpret, que avui, amb el pianista Alexander Schmalcz estrena un nou programa que combina Beethoven i Brahms en un escenari que ja considera casa seva.

«És fascinant haver creat en un petit poble tan lluny d'Àustria una Schubertíada i que ara sigui un dels millors festivals dedicat al lied d'Europa. La personalitat de l'organització, els espectadors que venen d'arreu i connecten amb aquest tipus d'activitat, l'ambient de l'església...» són alguns dels motius que enumera Goerne per explicar la seva devoció a un festival, al qual, segur, tornarà.