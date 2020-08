Quartet Casals: «El virus ha demostrat que la cultura és necessària per a l'equilibri emocional»

Una de les formacions de música clàssica més reconegudes de casa nostra i nom habitual de la programació de la Schubertíada, el Quartet Casals, tancarà aquest diumenge l'edició d'aquest any del festival de Vilabertran en el que serà el seu primer concert després del confinament.

«Ha estat un mig any sabàtic forçat; mai havíem estat tant temps sense tocar junts», explica el violoncel·lista Arnau Tomàs. «Estem contents de tornar a tocar junts i de comprovar que, tot i haver estat assajant individualment, no hem perdut la forma. Ens hem quedat sorpresos, però no ho hem notat gens, hem tocat tants anys junts que sis mesos no s'han notat», comenta.

I és que tota l'activitat que la formació tenia prevista de març a juliol s'ha posposat «a un parell de temporades vista» i, en alguns casos, cancel·lat. «Ens hem quedat sense res, perquè molts dels concerts eren a l'estranger i les dificultats que encara hi ha per viatjar no ho han permès», continua, tot i que sí que han fet alguna activitat en línia, com una classe magistral per al festival Aix-en-Provence.

El que no va perillar en cap moment tot i el coronavirus, explica Tomàs, és la seva participació anual a la Schubertíada, on no és la primera vegada que els encarreguen la cloenda. «Els organitzadors ens van dir d'un bon principi que adoptarien totes les mesures que fessin falta per poder dur a terme el festival», subratlla, i destaca que, en tractar-se d'un certamen amb un recinte petit, el de la canònica de Santa Maria, s'han buscat «solucions imaginatives».

En el seu cas, per poder acollir més públic malgrat les limitacions de l'aforament, oferiran dos recitals el mateix dia, un a les 19.30 i l'altre a les 22. A més s'ha reduït lleugerament la durada del programa, perquè no hi hagi mitja part durant el recital, i les mascaretes, lògicament, seran imprescindibles entre els assistents.



Les dificultats de la cultura

A banda dels canvis de protocols, Tomàs lamenta la situació actual de la cultura: «Mentre duri la pandèmia, serà un mal moment per la música. Hi ha una devaluació dels artistes, perquè molts organitzadors privats viuen del taquillatge i si els aforaments s'han de limitar, això baixa i l'artista ha de rebaixar les condicions... Tenim l'esperança que és una cosa temporal i a més, la fe dels que considerem que la cultura, a tots els nivells, sempre serà necessària».

En aquest sentit, el músic assegura que «és fals que si van maldades, només ens cal anar al supermercat; molta gent ha sobreviscut al confinament gràcies a pel·lícules música, llibres... Al final el virus ha demostrat que la cultura és necessària per a l'equilibri emocional. L'ésser humà no està dissenyat només per nodrir-se, descansar i deixar passar el temps».



El boom dels quartets

, és evident que estem vivint un petit boom dels quartets de corda al nostre país». La Schubertíada d'aquest any està dedicada als quartets de corda , una formació, remarquen des de l'organització del festival, que viu un molt bon moment, especialment a Catalunya. Hi coincideix Arnau Tomàs, que remarca que, «si mirem amb la perspectiva dels últims trenta anys». «Quan vam començar amb el Quartet Casals fa 21 anys estàvem molt sols, érem l'únic quartet que s'hi dedicava a temps complet i vam ser pioners, i ara és un goig veure que hi ha tants grups que han seguit els nostres passos i poder celebrar que hi ha quatre o cinc grups que funcionen molt bé», diu.



Respecte al programa que interpretaran diumenge explica que serà «un mini concert prou contrastat», amb un quartet de corda de Haydn «superclàssic» que han escollit perquè és el pare del gènere, el primer compositor que va escriure quartets de corda. La segona part del recital serà un quartet de Mendelssohn «molt romàntic, gairebé toncant amb el gènere del lied».