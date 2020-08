«Tot i que la gent està asseguda, hem de seguir fent rock contundent»

El concert que havien d'oferir avui al Claustre del Ramon Muntaner de Figueres, la ciutat natal de Turon, era el quart de Cala Vento després del desconfinament. Ahir al vespre, però, l'organització i el grup van anunciar que un dels dos components de la banda ha estat en contacte amb un positiu per coronavirus i, seguint les recomanacions sanitàries, s'aïllarà per prevenció. L'import de les entrades, gairebé exhaurides, es retornarà de forma automàtica.



Com els va enxampar en confinament?

Teníem preparada una gira per aquest any que era la segona part d'una de més grossa feta a la tardor. Eren uns 25 concerts, sobretot en festivals, i vam anar veient com al principi tot s'ajornava i de mica en mica, en veure que anava per llarg, s'anul·lava. Vam veure que hauríem de renunciar a aquest any.

I què van fer?

Els grups de música solen tenir un any de repòs, amb menys concerts. Forma part del funcionament habitual. Nosaltres pensàvem fer-lo l'any vinent, però et resignes i avances tot el que pensaves fer l'any que ve.

Almenys ha sigut profitós.

Sí, nosaltres a part del grup tenim el segell discogràfic, que porta feina. També hem descansat, que va bé, però ens hem centrat a treballar en coses que no pots fer quan estàs de gira.

Feina de creació, també?

No, no! Creativament, zero. Ho vam intentar, però ens vam notar paralitzats pel xoc d'una pandèmia, que encara ho penses ara i és surrealista. Ha sigut una feina executiva. També estem fent de manobres per arreglar el local d'assaig, perquè ara no hem d'assajar.

Han pogut actuar gaire?

Amb el de l'Acústica hauríem fet quatre concerts, la majoria dels quals no existien i són iniciatives que han sorgit per la situació actual. Tot canvia i fas el que pots, encara que sigui en una situació estranya per un concert de rock.

Amb el públic assegut i sense veure-li la cara.

Sí, és molt estrany, i els concerts que hem fet també han sigut molt diferents entre ells. Pel primer, a Barcelona, es van vendre les entrades en 24 hores, era gent molt fan nostre i va ser bastant xulo tot i que per les circumstàncies era fred. El segon, a Cambrils, el vam haver de fer en línia per un rebrot; sense públic, només amb l'equip tècnic i encara va ser més rar. I el tercer, a la festa major de Torelló, amb entrada gratuïta i una part del públic que ens coneixia, però molta que no. Tots tres han sigut molt diferents, però és el que hi ha.

Això repercuteix en el plantejament del concert?

Potser fas alguna cosa una mica diferent, però no es tracta que ara fem concerts més relaxats. Tot i que la gent està asseguda, hem de seguir fent rock contundent, no podem perdre l'essència.

Com veu la situació actual de la cultura? Era impensable, fa uns mesos.

Amb en Joan recordem quan tornàvem al gener del primer concert de la gira i pensàvem que tant de bo no plogués en cap dels que ens feien més il·lusió... En cap moment se'ns va acudir que el motiu de no poder fer, no un concert, cap dels previstos, fos aquest.

I com el seu cas, el de molts.

El sector està fent uns esforços titànics per la seguretat, que no es fa en altres activitats, com el transport, i tot i ser els més estrictes són els que reben. És estrany, no s'entén perquè la gent no es pot reunir per la cultura i sí per altres coses. És cert que segons el tipus d'artista i concert i amb molt consum elevat es pot arribar a descontrolar la situació, però l'oferta cultural actual no va en aquesta línia, al contrari, és totalment allunyat a això. Per això no sé de què tenen por; la música, les arts escèniques... transmeten pensament i crítica sobre el que s'està fent i com s'està gestionant, i potser és això el que temen, però els aforaments són molt reduïts, encara que hi hagi una conxorxa contra el govern, se n'assabentarà molt poca gent...

Pocs dies abans de la declaració de l'estat d'alarma, van presentar un nou projecte, La comunidad, en col·laboració amb La Marfà de Girona. En què consisteix i en quin punt està?

Com que La Marfà és un espai de trobada per a Santa Eugènia, vam plantejar fer un concert amb la col·laboració d'entitats musicals del barri, com un grup de batucada, un cor de gent gran, una orquestra infantil i joves que toquen. Hem perdut mesos de feina i s'ha replantejat una mica, però ho presentarem al febrer a l'Auditori. La idea és treballar en comunitat amb aquests col·lectius que es reuneixen per gaudir de la música.

Treuran material nou aviat?

L'aturada ho ha anticipat una mica tot i sí que estem treballant alguna cançó nova que potser treurem abans del que pensàvem. Tot i que el disc és bastant recent, ens ve de gust treure música nova.