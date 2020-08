L'UdG nomena Josep M. Gómez Pallarès com a nou gerent després de la destitució de Ribera

La Universitat de Girona (UdG) ha nomenat a Josep Maria Gómez Pallarès com a nou gerent del centre en substitució d'Elena Ribera. Josep Maria Ribera és filòleg clàssic i compta amb el doctorat de suficiència investigadora per la UAB el 1991. Per altra banda, també té formació en l'àmbit de gestió pública i en destaquen els estudis de Direcció Estratègica de les Universitats (UPC) entre altres cursos que ha fet de forma continuada des del 2000. La seva predecessora, Ribera, va ser destituïda pel rector Quim Salvi després de mostrat "diferències en el model de gestió i en la dinàmica de treball".

Entre el 1985 i el 1993 va treballar com a professor de llengua grega i llatina en diversos instituts. A partir d'aquest any es va incorporar a la UdG on ha ocupat diversos càrrecs de gestió.

Al llarg dels 27 anys a la universitat ha estat secretari executiu de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes (del 1993 al 1996), director de l'Oficina d'Estudis i Suport a la Docència (del 1996 al 1999) i cap del Gabinet de Planificació Avaluació (del 1999 a l'actualitat).

En paral·lel ha exercit funcions directives en l'àmbit de la gerència, ha ocupat els càrrecs d'adjunt a la Gerència (del 2000 al 2002), de vicegerent de l'Àrea Acadèmica (del 2003 al 2008) i de gerent (del 2008 al 2013), càrrec al qual accedeix novament set anys després. Del 2013 al 2020 ha exercit també de director executiu del Programa de Campus Sectorials de la UdG.

En un comunicat enviat per l'UdG, Quim Salvi ha reiterat el seu agraïment a Ribera per la seva feina feta des del desembre de 2017, quan el rector la va nomenar gerent de la Universitat de Girona. A finals de juliol, Salvi va comunicar la seva destitució del càrrec, en un moment en què l'UdG s'està redefinint per adaptar-se a la pandèmia del coronavirus.