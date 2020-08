Dues sonates enfrontades

Una de les efemèrides de l'any com és el 250 aniversari de Beethoven va protagonitzar el penúltim concert del festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Però l'homenatge a un dels alemanys més cèlebres de la història va ser compartit, perquè el duet format per la pianista gironina Maria Canyigueral i l'eslovena Lana Trotov?ek van decidir incloure al concert una peça del compositor rus Sergei Prokofiev. I no qualsevol obra, sinó la seva sonata més pertorbadora –i la que va sonar al seu funeral-.

El recital, celebrat a la plaça Abadia -que té una sonoritat qüestionable-, posava cara a cara dues sonates radicals: d'una banda l'alegre sonata 5 en Fa major (Primavera) de Beethoven, que va trencar amb els seus quatre moviments la rigidesa imperant a l'època que n'acceptava només tres; i de l'altra, la primera sonata en fa menor de Prokofiev, autor cèlebre pel ballet Romeu i Julieta. Un contrast fresc i impactant que el duet va interpretar amb mestratge i que va excel·lir durant la segona part, quan van agafar forces per interpretar les dissonàncies, els sotracs i la magnífica complexitat de la sonata de Prokofiev. Fins i tot semblava que el vent que bufava volia combatre per no perdre una hegemonia que la música va acabar guanyant.