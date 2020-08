Ferran Palau, Joan Miquel Oliver, Izal i Miki Núñez tanquen l'Acústica

La pluja va obligar a suspendre el concert que Gertrudis havia de fer divendres al Parc de les Aigües de Figueres, dintre de les Nits de l'Acústica. L'organització, que s'ha compromès a retornar els diners de l'entrada «el més aviat possible», va decidir tirar endavant el de Maika Makovski, que es va fer al Claustre Ramon Muntaner, tot i que es va haver de retardar tres quarts d'hora.

Abans, en canvi, el temps havia respectat els concerts de Sopa de Cabra, que tenia l'aforament complert al Parc de les Aigües, i de Suu, que va tocar al mateix espai que Makovski.

Les Nits de l'Acústica es van tancar ahir amb els concerts d'Izal, Miki Núñez, Joan Miquel Oliver i Ferran Palau, tots ells amb totes les entrades exhaurides abans de l'actuació.

Sopa de Cabra va obrir la segona nit de l'Acústica de Figueres amb un concert davant de 600 persones, en què els gironins van presentar el nou disc La gran onada, però no van oblidar els èxits de sempre. Cançons que s'han convertit en himnes com L'Empordà, El boig de la ciutat, El Far del sud o Camins i que van fer embogir el públic que les van corejar.

L'altra protagonista de la nit va ser la barcelonina Suu, que va portar Natural, el seu primer recopilatori a l'escenari del claustre Ramon Muntaner.

Pels més petits, divendres es va donar el tret de sortida de l'Acustiqueta amb l'actuació de Dàmaris Gelabert. El teatre Jardí de Figueres es va omplir per escoltar una de les veus més destacades d'aquest gènere a Catalunya, que va repassar temes dels seus quinze discos.

Els més petits també van ser protagonistes ahir, quan les butaques del teatre Jardí es van tornar a omplir amb l'actuació d'El Pot Petit, que també van exhaurir les entrades.

L'adaptació de l'Acústica va arrencar dijous amb més d'un 90% de les entrades venudes i vuit concerts amb les localitats exhaurides. Xavier Pascual, director del festival, es va mostrar optimista pel bon ritme de vendes tot i que aquesta setmana el Govern llancés «un missatge temerari» –tal com va dir– que va afectar bona part de l'economia del país. A banda d'això, la pluja ha estat una amenaça afegida pel festival.