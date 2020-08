El Fitag tanca una edició de "resistència" i arriba als 2.500 espectadors

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (Fitag) ha tancat la seva 20a edició arribant als 2.500 espectadors durant els cinc dies que ha estat en funcionament. Una edició "de resistència" i que s'ha vist clarament marcada per les restriccions imposades per evitar contagis per coronavirus. El director del Fitag, Martí Peraferrer, explica que, malgrat tot, han tirat endavant perquè "les ganes han pogut més que l'adversitat". "Tot ens era desconegut i hem hagut d'estar sempre sota les indicacions diàries de les autoritats sanitàries, però han estat més fortes les ganes de no abandonar el públic i a les companyies del Fitag, que el desgast personal i les tensions", assenyala.

Peraferrer explica que aquest Fitag 2020 ha comportat "un grau molt elevat de complicació" per la quantitat de gestions organitzatives que han implicat a tot l'equip. De totes maneres, el director ressalta que volien fer el festival tot i que suposaria "treballar el doble que d'altres edicions per aconseguir la meitat d'espectadors". Tot i això, des de l'organització del Fitag deixen clar que aquest aprimament no els ha aturat a l'hora de defensar-lo.

I és que els aforaments dels espais teatrals han vist reduïts en un 30% la seva capacitat. A més, l'ocupació del teatre municipal ha passat a un 20% del total. Des de Fitag reconeixen que hi ha hagut "resignació" per aquesta reducció "dràstica" d'entrades però els satisfà que s'han venut totes les que estaven disponibles en la gran majoria d'espectacles.