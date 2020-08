Pilar Palomero, Bisnaga d'Or al Festival de Màlaga

El llargmetratge Las niñas, l'òpera prima de Pilar Palomero que ha comptat amb les productores catalanes Inicia Films i Bteam Prods i la participació de TV3, va guanyar ahir la Bisnaga d'Or del Festival de Cinema de Màlaga. La cinta trasllada l'espectador a un col·legi de monges de principis dels anys noranta i està rodada en castellà i català.

La Bisnaga de Plata del Premi Especial del Jurat ha estat per La boda de Rosa, de la directora Icíar Bollaín i protagonitzada per Candela Peña i Sergi López. Paral·lelament, el documental Cartas Mojadas, que mostra la tasca de l'ONG Open Arms, va rebre la Bisnaga de Plata Premi del Públic. La cinta dirigida per Paula Palacios ha comptat amb la producció associada d'Isabel Coixet.

Els actors Alberto Amman i Pablo Echarri per la pel·lícula El silencio del cazador van guanyar la Bisnaga d'Or al Millor Actor. D'altra banda, les actrius Kiti Mánver, pel seu paper a El inconveniente; i Regina Casé per la cinta brasilera Tres veranos van guanyar la Bisnaga d'Or com a Millors Acrius.