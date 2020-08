Rosalía, candidata a una categoria tècnica dels premis VMA de la MTV

La catalana Rosalía, que l'any passat va triomfar en guanyar millor coreografia i vídeo llatí per "Con Altura", ha estat nominada en una de les categories tècniques dels premis Video Music Awards (VMA) de la cadena MTV per l'edició de "A Palé".

Una llarga llista de les figures més destacades de la música, com Lady Gaga, Ariana Gran, Miley Cyrus, Maluma o The Weeknd, participaran aquest diumenge en la gala de lliurament dels premis, en una cerimònia diferent a l'anys anteriors per la pandèmia i que se celebrarà amb diversos concerts a l'aire lliure en diversos punts de Nova York.

En l'edició de 2020, la cerimònia de la qual comença a les 20.00 hora local (00.00 GMT del dilluns), Gaga i Grande lideren les nominacions d'aquesta edició, amb nou candidatures cadascuna, inclòs el seu èxit conjunt "Rain On Me" que podria alçar-se com a vídeo i cançó de l'any.

Després d'elles se situen Billie Eilish i The Weeknd, amb sis candidatures cadascun, i Taylor Swift, amb cinc esments, ja que el seu aclamat últim treball, "Folklore", es va llançar fora de termini.

Entre els llatins, J Balvin està nominat en quatre categories, tres a millor vídeo llatí i una altra per la seva col·laboració amb Black Eyed Peas a "Ritmo (Bad Boys For Life)".

Per categories, els candidats a millor videoclip de l'any són, a més de "Rain On Me", "Everything I Wanted" de Billie Eilish, "Blinding Lights" de The Weekend, "The Man" de Taylor Swift, "Life Is Good" de Future ft. Drake i "Godzilla" de Eminem ft. Juice WRLD.

Per part seva, Justin Bieber, Lady Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone, Da Baby i The Weeknd competiran per ser nomenats artista de l'any.

En la categoria de millor vídeo de música llatina, J Balvin part com a favorit amb tres esments: Una per la seva cançó "Amarillo" i dues més per col·laborar amb Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna i Karol G a "China" d'una banda, i per l'altre amb Maluma a "Qué Pena".

"Tusa" de Karol G i Nicki Mianj, "Yo Perreo Sola" de Bad Bunny i "Mamacita" de Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rei Soul completen l'apartat.

Com a novetat, en aquesta edició s'han afegit dues categories dissenyades específicament per la pandèmia del coronavirus: Millor vídeo musical des de casa i actuació en quarantena.