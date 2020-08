El Museu de l'Empordà estrena la mostra «El paisatge documental 2019»

El Museu de l'Empordà de Figueres va estrenar aquest cap de setmana l'exposició El paisatge documental 2019. La mostra consta de fotografies de Josep Maria Dacosta, Daco, i d'un vídeo reportatge de Paula Dartés sobre la darrera trobada internacional de poesia d'acció i performance la Muga Caula 2019.

L'exposició de Daco i Artés és la clausura d'un cicle expositiu, començat l'any 2012, que ha volgut posar la figura del documentalista com a protagonista. El seguit de mostres documentals també s'oposen a la idea que l'art d'acció, en tant que efímer, no pugui ser documentat per tal de no perdre la seva essència.

Daco practica la fotografia com a crònica del seu entorn i, en particular, de la ciutat de Figueres. D'altra banda, els projectes d'Artés s'havien caracteritzat per la documentació d'espais sense figures, com ara bancs, comissaries i altres edificis de poder, tots buits. La nova exposició fa un tomb a la seva tècnica, ara plena de figures a camp obert i d'accions imprevisibles.