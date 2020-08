Les Nits d'Acústica tanquen l'edició de la pandèmia amb 7.000 entrades venudes

El Festival Acústica de Figueres ha tancat l'edició de la pandèmia, batejada com les Nits d'Acústica, amb prop de 7.000 espectadors, la qual cosa suposa un «èxit de públic», malgrat les dificultats que ha tingut el festival. El seu director, Xavi Pascual, va explicar ahir que han hagut de lluitar contra «tots els elements». En aquest sentit, la climatologia es va afegir al coronavirus i va amenaçar la majoria de concerts, si bé al final només es va haver d'anul·lar el de Gertrudis.

Pascual també va destacar «la seguretat» que hi ha hagut i va reivindicar que «s'han guanyat el dret a seguir treballant». El director de les Nits d'Acústica va reconèixer que el format «ha funcionat» i va lamentar les dificultats que van tenir els dies previs del festival amb canvis de normativa i un anunci «alarmista» del president Torra.

La ciutat de Figueres va tornar a ser la capital de la música aquest passat cap de setmana. Des de dijous s'hi van fer una desena de concerts repartits en tres espais de la ciutat: el parc de les Aigües, el claustre Ramon Muntaner i el teatre Jardí. Ha estat la versió reduïda de la tradicional Acústica i que l'organització ha batejat com les Nits d'Acústica. En total, hi van passar prop de 7.000 persones, o el que és el mateix, gairebé tots els espectadors que podien venir.

Una xifra que el director del festival, Xavi Pascual, va voler posar en valor i més tenint en compte «les dificultats» contra les quals han hagut de lluitar. En aquest sentit, Pascual va recordar que van presentar el festival quinze dies abans de començar i, tot i això, es van trobar amb un canvi en la normativa sobre els espais, un altre canvi en relació amb fumar i un anunci «alarmista» del president Torra.

A més de les dificultats de la situació sanitària, el temps ha estat un altre dels inconvenients amb què s'ha trobat el festival. Tant divendres com dissabte l'amenaça de pluja feia patir l'organització. I és que els diferents espais, deixant de banda el teatre Jardí, on es feia l'Acustiqueta, són oberts i en cas de pluja obligaven a anul·lar els espectacles.

Malgrat que l'amenaça va estar present durant els dos darrers dies, al final només es va acabar suspenent el concert de Gertrudis del parc de les Aigües.

Totes aquestes dificultats han portat a valorar «molt positivament» el resultat final i Pascual va reivindicar que s'han guanyat el dret a seguir treballant en espectacles de música. «Hem demostrat que fent les coses bé, la gent se sent més segura en un concert que en un supermercat o un bar i vol consumir cultura», va remarcar Pascual.

Un format que «funciona»

El director de les Nits d'Acústica va explicar que el format que han presentat «funciona» i que s'assembla als inicis de l'Acústica. «Són llocs més tancats, més recollits. Té una mica l'esperit d'abans», va remarcar. Pascual va valorar la feina que s'havia fet per «adaptar» els espais i el «mimo» que hi ha posat.

Finalment, Pascual va explicar que el fet d'haver cobrat entrada pretenia assegurar que l'espectador vingués al concert, i no passés com en «altres festivals» on s'han trobat que molta gent finalment no anava a l'acte i el concert quedava mig buit. En relació amb l'Acústica 2021, Pascual no va voler pronunciar-se perquè «si no sabem com estarem d'aquí a deu dies, imagina't d'aquí a un any».

Els últims concerts del festival van ser els d'Izal, Miki Núñez, Ferran Palau, Maria Jaume i Joan Miquel Oliver, tots dissabte i amb les entrades esgotades.