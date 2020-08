La Schubertíada tanca la 28a edició amb el 100% d'ocupació dels seus concerts

El festival Schubertíada ha tancat la 28a edició amb el 100% d'ocupació dels seus concerts que van tenir un aforament reduït al 40% de la seva capacitat habitual. L'organització ha explicat a l'ACN que l'aforament per concert era de 140 persones. Així mateix, s'ha anunciat que el festival tornarà l'any que ve amb el tenor Christoph Prégardien; el barítono Andrè Schuen; la pianista Imogen Cooper i el Quartet Casals, i els debuts de la soprano Julia Kleiter i del jove baríton Konstantin Krimmel. La Schubertíada a Euskadi continuarà també celebrant-se per quart any. Víctor Medem, director de la Schubertíada, ha remarcat que l'aposta del festival "en un context tan advers", "ha estat corresposta amb escreix pels músics i el públic".

El Cuarteto Quiroga va inaugurar la 28a edició de la Subertíada a la Canònica de Vilabertran. La Shubertíada d'enguany va comptar, de fet, amb una programació amb diferents quartets de cambra. Segons va explicar el president de l'associació organitzadora, Jordi Roch, es tracta d'una aposta per posar en valor la qualitat d'aquestes formacions del territori.

El festival d'aquest 2020 també va comptar amb un lieder de Beethoven i Brahms interpretat pel baríton Matthias Goerne i acompanyat al piano per Alexander Schmalcz. La pianista Imogen Cooper, una de les més importants a nivell mundial per la seva interpretació de les melodies de Schubert també va fer parada a Vilabertran.

"La Schubertíada és un festival de melòmans per a melòmans. Els que considerem la música com a part essencial de la vida no podíem deixar aquest estiu d'escoltar música del màxim nivell, a més havíem de mantenir-nos fidels als nostres compromisos amb els músics i el públic", ha destacat Víctor Medem, director de la Schubertíada.