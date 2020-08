El Teatre de Bescanó programa deu espectacles per aquesta tardor

El Teatre de Bescanó (Gironès) ha programat deu espectacles de cara a la tardor amb l'objectiu de recuperar l'activitat cultural al municipi. Quatre de les obres que s'hi podran veure durant l'últim trimestre del 2020 són espectacles que es van haver d'anul·lar durant el confinament. Es tracta de 'Monroe-Lamarr', 'Refugiats', 'Momo' i 'Rebota, rebota y en tu cara explota'. La direcció del teatre ha optat per reduir el nombre de funcions de cara a aquesta tardor amb l'objectiu de garantir la seguretat a l'equipament. A més, també s'ha reduït l'aforament del teatre per tal de complir amb la normativa sanitària.

El diumenge 4 d'octubre el Teatre de Bescanó (Gironès) reobrirà les portes al públic amb la funció de titelles 'Moby Dick' aquest és un dels deu espectacles que es podran veure fins a finals d'any en aquest equipament cultural. La programació compta amb espectacles infantils però també ha volgut mantenir obres per a un públic adult que tracten sobre el feminisme, els conflictes bèl·lics o la crisi dels refugiats.

A més, el teatre ha aprofitat per reprogramar algunes de les funcions que es van haver d'anul·lar durant el confinament. És el cas de 'Rebota, rebota y en tu cara explota' que es podrà veure el 17 d'octubre. Es tracta d'un muntatge d'Agnés Mateus i Quim Tarrida que intenta posar de relleu la passivitat social davant de cada mort per violència masclista.

El 17 de novembre el públic podrà veure 'Monroe-Lamarr', una trobada fictíca entre Marilyn Monroe y l'enginyera Hedy Lamarr per posar de relleu el paper de la dona enmig de la Guerra Freda. Sota la direcció de Sergi Belbel, Laura Conejero y Elisabeth Casanovas es posen en la pell de les dues dones.

Per altra banda, 'Refugiats' (12 de desembre) intentarà fer reflexionar al públic sobre el paper dels mitjans de comunicació en la banalització de la guerra i el valor que té la vida humana en els conflictes bèl·lics.

El Teatre de Bescanó ha programat 'Alguns dies d'ahir' pel 10 d'octubre en un espectacle que mostra converses familiars per tractar l'evolució del procés entre el setembre i els desembre de 2017.

Dins de la programació de Temporada Alta, aquest any el Teatre de Bescanó ofereix 'Els Brugarol' (31 d'octubre), una comèdia escrita per Ramon Madaula, que també n'és el protagonista.

El teatre també ofereix un passi de 'Ramon', un monòleg on el protagonista explica la com viu la tornada a casa els pares després de separar-se i es retroba amb la seva guitarra i la música dels 90. La temporada es tancarà el 19 de desembre amb 'Les coses excepcionals', protagonitzada per Pau Roca.

Pels més petits, el 22 de novembre podran veure 'Momo', una representació de l'obra de Michael Ende en què es preocupa pel temps. Es tracta d'una funció que estaba programada durant el confinament, però que ara el Teatre de Bescanó ha optat per reprogramar durant la tardor.

El toc musical d'aquest trimestre anirà a càrrec del grup de tribut Pink Floyd Live Experience, que presentarà l'espectacle 'The other side' (8 de novembre), en el qual aquest grup menorquí interpreta els clàssics de la banda britànica.

Les entrades es posen a la venda avui dilluns, 31 d'agost, a través del lloc web del festival. Per assistir als espectacles el públic ha de mantenir les distàncies de seguretat, usar mascareta de manera obligatòria. El Teatre obrirà una hora abans de començar l'espectacle per evitar aglomeracions. Es recomana la compra anticipada d'entrades.