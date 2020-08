El vintè Fitag acaba un any «de resistència» amb 2.500 assistents

L'obra «No hi ha lladre que per bé no vingui». El Teatre Municipal de Girona, a un 20% de la seva capacitat.

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (Fitag) va tancar aquest cap de setmana la seva 20a edició arribant als 2.500 espectadors durant els cinc dies que va estar en funcionament. Una edició «de resistència» i que s'ha vist clarament marcada per les restriccions imposades per evitar contagis per coronavirus. El director del Fitag, Martí Peraferrer, va explicar que, malgrat tot, havien tirat endavant perquè «les ganes havien pogut més que l'adversitat». «Tot ens era desconegut i hem hagut d'estar sempre sota les indicacions diàries de les autoritats sanitàries, però han estat més fortes les ganes de no abandonar el públic i les companyies del Fitag que el desgast personal i les tensions», va assenyalar.

Peraferrer va explicar que aquest Fitag 2020 havia comportat «un grau molt elevat de complicació» per la quantitat de gestions organitzatives que implicaven tot l'equip. De totes maneres, el director va ressaltar que volien fer el festival tot i que suposaria «treballar el doble que d'altres edicions per aconseguir la meitat d'espectadors». Tot i això, des de l'organització del Fitag van deixar clar que aquest aprimament no els havia aturat a l'hora de defensar-lo.

Els aforaments dels espais teatrals van veure reduïtda en un 30% la seva capacitat. A més, l'ocupació del teatre municipal va passar a un 20% del total. Des de Fitag van reconèixer que hi havia hagut «resignació» per aquesta reducció «dràstica» d'entrades però els va satisfer que s'han venut totes les que estaven disponibles en la majoria d'espectacles.



La inauguració «més vista»

L'acte inaugural que es va fer a les escales de la Catedral de Girona el van poder seguir en directe uns 400 espectadors, però es va retransmetre en directe per Televisió de Girona, fet que va convertir-lo en el més vist de totes les 20 edicions. Retransmesa en directe el passat dimarts 25 d'agost, es va donar el «minut d'or» a les 21.38 h amb 2.980 espectadors per internet i un acumulat total d'entre 5.000 i 6.000 espectadors.

Fitag municipis va ser també un «èxit total» tant en l'apartat de convivència com en el d'ocupacions de les sales. Peraferrer va agrair el suport dels sis ajuntaments participants -Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Sant Gregori, Sant Pere Pescador i Vidreres - per «no defallir i continuar apostant pel Fitag». En aquest sentit, va recordar que també era una forma de promoció cultural del seu municipi.

L'espectacle FITAG barris va ser la «revelació d'aquesta edició», segons Peraferrer. Es tractava d'un grup de joves actors i actrius que durant dues setmanes han treballat plegats i s'han format sota la direcció del director teatral extremeny Jesús Manchon. Sota el nom Girona pren vida, l'espectacle consistia en un seguit de representacions fetes als aparadors de dotze botigues de l'eix comercial Girona centre.

A més de celebrar la vintenta edició del festival, la iniciativa també perseguia donar suport al comerç local, un dels sectors que, com el cultural, han sortit més malparats de la crisi sanitària. Les representacions es van poder veure des de dijous fins a dissabte, d'11 del matí a 1 del migdia.

Segons els organitzadors, per als comerços participants l'espectacle itinerant «va ser una campanya de promoció comercial diferent i original». A més, també asseguraven que l'espectacle podria tenir continuació en edicions vinents: «Les sinergies entre comerç i cultura local són un territori a explorar i a complementar-se».

En aquesta edició també es va mantenir el conveni amb l'entitat teatral Escenamateur, que facilita que grups de teatre amateur de les comarques gironines i del conjunt de Catalunya puguin actuar a ciutats darreu de l'Estat.