La Biennal de Fotografia Xavier Miserachs inicia les activitats gratuïtes al voltant de les seves exposicions

La Biennal de Fotografia Xavier Miserachs comença la programació d'activitats complementàries gratuïtes al voltant de les exposicions de la seva novena edició. La primera d'aquestes serà dissabte amb el fotògraf Txema Salvans, qui parlarà de la seva relació amb Leopoldo Pomés i de les reflexions compartides sobre la fotografia. Una altre activitat és la projecció de l'audiovisual '36 fotògrafs confinats'. La Biennal de Fotografia Xavier Miserachs, que va arrencar l'1 de agost i se celebra fins al pròxim 11 d'octubre a Palafrugell, organitza exposicions de Cristina García Rodero, Leopoldo Pomés, Pere Palahí, Eugeni Forcano i Lluís Català, i visites guiades a escoles i públic general.

El fotògraf Txema Salvans parlarà de la seva relació amb Leopoldo Pomés i de les reflexions compartides sobre la fotografia; el 26 de setembre la conferència 'A la recerca de Mey Rahola, fotògrafa', de Lluís Bertran Xirau i Roser Martínez García, musicòleg i historiadora respectivament, sobre la fotògrafa Mey Rahola descobrirà a una de les pioneres en l'àmbit de la fotografia artística de l'estat espanyol, i el 9 d'octubre una xerrada d'Enric Bruguera sobre la recuperació de l'arxiu del fotògraf Pere Palahí traslladarà al moment en el qual es van realitzar els retrats que componen l'exposició d'aquesta edició.

La Biennal també presenta la projecció de l'audiovisual '36 fotògrafs confinats', sobre com han afrontat la crisi sanitària fotògrafs membres de la Fundació Photographic Social Vision (12 de setembre), i la projecció del documental 'Azul Siquier', dedicat a Carlos Pérez Siquier, fotògraf fundador del grup Afal i protagonista clau de la renovació de la fotografia en l'estat espanyol als anys cinquanta (9 d'octubre).

A més, es presentarà el llibre 'La capsa vermella' sobre l'important llegat fotogràfic de la Guerra Civil del fotògraf Antoni Campañà (18 de setembre). La presentació anirà a càrrec dels autors del llibre, el reporter Plàcid Garcia-Planas, l'historiador Arnau Gonzàlez Vilalta i el fotògraf David Ramos.



Exposicions

La Biennal de Fotografia Xavier Miserachs, que es pot visitar fins al pròxim 11 d'octubre en diferents espais de Palafrugell, compta amb l'exposició 'Con la boca abierta', de Cristina García Rodero, una de les fotògrafes més importants del país i la primera espanyola acceptada a la prestigiosa agència de fotoperiodisme Magnum Photos; amb l'exposició inèdita i creada per a l'ocasió 'Després de tot', de Leopoldo Pomés, un any després de la seva mort; amb l'exposició 'Josep Pla vist per Eugeni Forcano', el reportatge que el fotògraf va fer a l'escriptor el dia del seu setantè aniversari; amb l'exposició 'Retrats de felicitat efímera (1928-1939)', de Pere Palahí, banquer de professió i fotògraf d'afició que va documentar el teixit social de l'Empordà dels anys trenta, i la mostra exterior instal·lada en diferents parets del centre del municipi 'Nusatrus', de Lluís Català, una sèrie de retrats que conformen el paisatge humà de Palafrugell.

A més de les cinc exposicions situades en diferents espais de Palafrugell, la Biennal organitza visites guiades a escoles i públic general.

Aquesta edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs compta amb el suport de l'Ajuntament de Palafrugell, la Fundació Banc Sabadell, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.