L'Art&Gavarres reivindica Pere Noguera com a referent

Quatre dècades després que l'artista Pere Noguera omplís d'objectes com rodes, cadires, un cotxe o un tocadiscos, tots recoberts de fang, una terrera de Vacamorta en una acció artística especialment potent, el festival de land art Art&Gavarres reivindica el bisbalenc com a referent. En la seva tercera edició, el festival proposa a partir d'aquest dissabte i fins que el temps les esborri, setze obres de 23 artistes repartits per set municipis del massís amb l'art de Noguera i l'acció Prop de la terra com a fil conductor.

L'edició de la «consolidació», recordava ahir el gerent del Consorci de les Gavarres i comissari de la mostra juntament amb Àngels Artigas, Oriol Granyer, s'inspira en un artista «amb conneccions gavarrenques clares», no només per la ubicació de les seves accions, sinó també pels materials i les tècniques que fa servir. «La fugacitat de l'obra, la quotidianitat del material i l'arrelament al lloc són trets del treball de l'artista que entronquen plenament amb el festival i que serveixen d'inspiració als artistes participants», explicava.

«A partir de l'entorn, sempre he buscat una proposta oberta i decidida cap a l'art», exposava ahir l'artista just abans de visitar al Bòlit_La Rambla de Girona una videoinstal·lació centrada en l'acció del juny del 1980 a Cruïlles, que es pot visitar fins al 27 de setembre.

«Era un lloc molt suggerent, amb canvis mot potents, un antecedent de l'abocador posterior», recordava Noguera sobre la intervenció, feta «sense un encàrrec de ningú, però amb la benevolença de molts amics i gent propera».

Com ja va fer el bisbalenc a Vacamorta, les instal·lacions d'aquesta edició -distribuïdes entre Girona; la Bisbal d'Empordà; Cassà de la Selva; Llagostera; Mont-ras; Celrà i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura- es fixen en terreres i pedreres del massís, «forats d'aprofitament de recursos naturals que deixen una empremta suggeridora al paisatge i que ens permeten reflexionar sobre la petjada en l'ecosistema», deia Granyer.

La setmana de treball dels artistes sobre el terreny es tancarà dissabte al vespre amb un mapatge in situ a la terrera d'en Trayter de Cruïlles centrada en Prop de la terra i amb la presència de l'artista.