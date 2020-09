Una mostra de cartells publicitaris repassa l'evolució de l'estació de la Vall de Núria des de principis del segle XX

La Vall de Núria ha estrenat una exposició que repassa l'evolució de l'estació a través de cartells publicitaris des de principis del segle XX. Sota el nom d''Art per fer història. Cartellisme de Vall de Núria', permet fer un recorregut visual per la història de l'estació, tot realçant aspectes com el santuari, els camins de muntanya i les pistes d'esquí o el cremallera. L'exposició, que s'ubica a la zona de serveis del Volum Nord de l'estacióm es podrà visitar fins a l'1 de novembre.

Segons expliquen des dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que gestiona l'estació, els primers cartells són de principis del segle XX. Fan referència a l'organització de les setmanes d'esports d'hivern a la Vall de Núria. A través de la mostra es pot veure com, durant les dècades de 1910 i 1920, aquests certàmens s'anunciaven amb vistosos cartells, executats en general per autors que eren també practicants de l'esquí i l'esport de muntanya.

El 1930, per tal de donar a conèixer el cremallera que havia de facilitar l'arribada de visitants a la Vall de Núria, es va convocar un concurs de cartells dividit en dues categories, estiu i hivern. La mostra exposa, per primera vegada en públic, un dels projectes que es van presentar en el concurs. Es tracta d'una visió ingènua i evocadora de l'estació, abans de la construcció de l'embassament. El cartell, que no va resultar premiat, és propietat actualment de Jaume Clotet, director general de Comunicació del Govern, qui l'ha cedit a Vall de Núria per l'exposició.

Amb la mostra apunta el president d'FGC, Ricard Font, es busca acostar al visitant "part de la història de Vall de Núria, lligada als inicis i proliferació dels esports d'hivern a Catalunya durant les primeres dècades del segle XX".