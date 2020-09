Els Museus Dalí allarguen la temporada i estaran oberts fins al 4 d'octubre

Els tres museus Dalí estaran oberts fins al diumenge 4 d'octubre i no fins al 13 de setembre, com havia anunciat inicialment la Fundació Dalí. La bona acollida dels visitants durant l'estiu tot i que han hagut de limitar l'aforament al 30% per raons sanitàries i l'evolució de la pandèmia ha fet decidir els seus responsables per allargar una mica més la temporada.

Després de tancar el 13 de març a conseqüència de les mesures sanitàries adoptades per les administracions en resposta a la pandèmia del coronavirus, els museus van reobrir les portes l'11 de juliol passat.

L'obertura dels museus, inicialment prevista fins al 13 de setembre, es prorroga fins al 4 d'octubre d'acord amb la política de flexibilitat anunciada per la Fundació "i basada en el seguiment de la pandèmia i de les seves conseqüències sobre els fluxos turístics i el moviment de les persones".

"Aquestes mesures estan destinades a preservar la Fundació en una situació tan complexa com l'actual, assegurant el seu paper en tots els àmbits i, en especial, com a institució cultural", remarquen els responsables dels treus museus del Triangle Dalinià: el Teatre-Museu Dalí de Figueres, el castell de Púbol i la casa de Portlligat.

"La Fundació segueix de prop l'evolució dels paràmetres esmentats per tal de decidir la fórmula més adequada per regular el funcionament dels museus", assegura la institució, que remarca que els visitants que aquest estiu han passat per algun dels tres equipaments han "expressat un alt grau de satisfacció per la visita i per les mesures sanitàries adoptades".