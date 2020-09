«Ramon» i «Alguns dies d'ahir», al Teatre de Bescanó

Ramon, Les coses excepcionals o Alguns dies d'ahir són alguns dels deu espectacles que passaran aquesta tardor pel Teatre de Bescanó. L'equipament ha programat una desena de muntatges per als propers mesos, entre ells alguns dels que es van haver d'ajornar a causa del coronavirus, i per complir les mesures sanitàries, ha reduït el nombre de representacions per poder fer bé la desinfecció i ha limitat l'aforament.

Després de mesos amb el teló abaixat per la pandèmia, el Teatre de Bescanó reobrirà el 4 d'octubre amb el familiar Moby dick, del Centre de Titelles i continuarà el 10 amb Alguns dies d'ahir, amb text de Jordi Casanovas i direcció de Ferran Utzet centrat en les converses d'una família en la convulsa tardor del 2017.

Ramon (29 de novembre), un monòleg escrit i dirigit per Mar Monegal amb Francesc Ferrer interpretant un noi acabat de separar que ha de tornar a casa dels pares i la vitalista Les coses excepcionals (19 de desembre) de Duncan Macmillan, amb Pau Roca també seran a l'escenari bescanoní, que enguany només acollirà la comèdia Els Brugarol dins la programació de Temporada Alta. Serà el 31 d'octubre, amb Jaume Madaula, Estel Solé i Ramon Madaula, que també és l'autor del text.

També passaran per Bescanó alguns dels espectacles previstos per al primer semestre de l'any i que no es van poder veure per culpa de la pandèmia, com Rebota, rebota y en tu cara explota (17 d'octubre), el colpidor manifest contra la violència masclista ideat perAgnés Mateus i Quim Tarrida, guardonat, entre d'altres, amb el Premi de la Crítica 2017 a Noves Tendències o el Butaca 2018 a les Noves Aportacions Escèniques o Monroe-Lamarr (13 de novembre). El text de Carles Batlle representa una trobada fictícia entre Marilyn Monroe i Hedy Lamarr, actriu i enginyera, a les que donen vida Elisabet Casanovas i Laura Conejero dirigides per Sergi Belbel. També es reprogramen Refugiats (12 de desembre) de la companyia amateur gironina Al Fons i, pels més petits, Momo (22 de novembre), de la companyia garrotxina Anna Roca.

El toc musical anirà a càrrec del grup de tribut Pink Floyd Live Experience, que presentarà l'espectacle The other side (8 de novembre).