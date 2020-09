Suspenen el Milestone per la retirada de la subvenció de Girona

El festival d'art urbà Milestone Project de Girona ha cancel·lat la novena edició que havia de començar d'aquí a un mes per la retirada de la subvenció de l'Ajuntament de Girona, segons els organitzadors.

El director, Xavier Masó, va detallar ahir que l'1 de juliol van rebre el vistiplau del conveni per part del que era regidor de Cultura, Carles Ribas. Aquest conveni havia de permetre al certamen rebre l'aportació econòmica anual per part de l'Ajuntament que feia viable el projecte. La sortida de Ribas del govern local, però, va comportar la pèrdua «d'un interlocutor directe» amb el consistori.

En una reunió a finals de juliol amb l'alcadessa, Marta Madrenas, aquesta els va insistir que no els podien donar la subvenció perquè havien de destinar aquells diners a l'Estat a causa de la llei que planteja el Govern espanyol de retornar els superàvits a Madrid.

Masó diu que van treballar per aconseguir una «aportació més petita» però no es va acceptar cap de les propostes. La Diputació de Girona ha mantingut la seva subvenció i això ha permès cobrir les despeses que havia generat pagar els vols dels artistes i part dels contractes que ja s'havien signat per realitzar murals de gran format en diferents punts de la ciutat.

Masó lamenta la decisió de l'Ajuntament quan ja tenien la producció en marxa, tot recordant que es tractava del «festival que menys riscos corre» amb la pandèmia, ja que no comportava aglomeracions de gent. De tota manera, el responsable del festival avança que treballaran per poder tornar l'any vinent. «Ganes no ens en falten», afirmava ahir.