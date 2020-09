La Bisbal escalfa motors per a una Fira del Circ «de màxims»

La vint-i-cinquena edició de la Fira del Circ de la Bisbal s'havia de celebrar la tercera setmana de juliol. Arran de la incertesa de la situació sanitària, l'organització va decidir ajornar-la i, finalment, se celebrerà aquest cap de setmana. De divendres a diumenge, espais com la plaça del Castell, el parc infantil 8 de març o el Terracotta Museu s'ompliran de clowns, acrobàcies, malabars i trapezis amb 25 espectacles d'una vintenta de companyies diferents.

«Serà un festival de màxims amb els mínims», assegura Eva Gasull, portaveu de l'organització. En aquest sentit, la fira ha perdut el 40% del seu pressupost i s'ha hagut d'adaptar a unes restriccions que, fins la setmana passada, no van parar de canviar. De les 250 persones que tenien previst acollir, les representacions han passat a un aforament que, com a màxim, només arriba als 160 assistents. Ara la cita és a punt d'exhaurir les entrades de tots els espectacles i ahir ja només es podien fer reserves de localitats per les propostes de la Cia. Vaques, Cia. la Bleda, Julia Campistany, Fernando Pose i Cia. Seon.

Gasull explica que, per tal que ningú es perdi els espectacles, s'ha ideat un model de visionat en streaming que s'emetrà des del seu web i per TV Costa Brava. De fet, segons la portaveu, el fet de dir «no» a la Fira mai es va arribar a plantejar: «Encara que s'hagués de fer tot en línia, l'haguéssim fet, per compromís amb el món del circ i també amb la cultura».

La reducció del pressupost va ser pactada: organització i consistori van decidir que «hi havia diners que calia destinar a altres llocs». Tots els guanys que provinguin de la publicitat aniran destinats al Banc dels Aliments de Càritas de la Bisbal, el qual ha tingut un augment considerable de famílies els últims mesos. D'altra banda, els diners que surtin de les guixetes seran per a l'Associació de Professionals del Circ.



Un sector precaritzat

Els professionals del món del circ formen un sector que, com la resta d'agents culturals, ha vist la precarietat amb què ja treballava encara més accentuada per culpa de la pandèmia.

El Circ Vermut estrenarà aquest cap de setmana un espectacle que havia de presentar a finals de març. «Hem intentat presentar-lo tres vegades. Encara no l'ha vist ningú. Els qui ens han contractat ho fan fet perquè han confiat en el nostre anterior espectacle i en el que fem», explica Jordi Mas, membre de la companyia.

Absurd és un espectacle de malabars i humor on dos pallassos excèntrics s'empesquen un número darrere l'altre i d'on «en pot sortir qualsevol cosa». Seran a la Bisbal diumenge, tant al matí com a la tarda. Mas destaca el paper del circ en un moment on cal, a banda de «distreure el cap», «omplir-lo de coses que no siguin el virus, la crisi que vindrà o la feina que faltarà, sinó d'un món imaginatiu que no té preu».

En la mateixa línia, Jorge Albuerne, de la Companyia Vaques, denuncia les anul·lacions provocades pel virus, sovint amb massa poca antelació i sense compensació econòmica. «Hi ha un pensament generalitzat que la feina de l'artista és només la representació i, per preparar un espectacle, hi ha moltes hores implicades que no són només les de l'actuació: els assajos, el procés de creació, el material, la gestió laboral. S'entén com un producte que es compra, es consumeix i ja està. I no és un producte. Són moltes més coses».

Albuerne insta els consistoris a pagar en el termini de l'actuació original i, en cas d'ajornament, pactar una data posterior amb la companyia. Ye Orbayu, el seu espectacle de clowns que combina màstil i equilibri, es podrà veure dissabte al vespre.



Trapezi i terrissa

Tour és una de les preestrenes que la Fira del Circ d'enguany té preparades. Un diàleg entre el trapezi i el torn del terriser, l'espectacle és el resultat de la residència que l'artista Carla Farreny ha fet a la Bisbal. Però quan Farreny ja tenia la proposta a meitat del procés, l'esclat de la pandèmia va obligar-la a canviar la manera de treballar.

El projecte ha seguit la línia original, però tant Farreny com el seu equip van seguir desenvolupant-ne la part creativa a distància, tot durant un confinament que, en paraules de l'artista, «va ser una aventura difícil de gestionar». En reprendre's la «normalitat», Farreny va seguir la residència el mes del juliol i ara, durant els dies previs a la fira.

El virus també va refer el calendari de presentacions de l'espectacle. La primera representació serà divendres a la Bisbal. Al mes d'octubre, a la fira la seguirà el Festival Grec, on se'n farà una versió adaptada als museus. L'estrena oficial havia de ser a Fira Tàrrega, el trampolí més important per a les companyies de circ a Catalunya, però l'edició d'enguany s'ha convertit en un Circuit Nòmada que, a partir del mes de gener, també oferirà Tour.

Que Farreny presenti un espectacle lligat a l'ofici del terrisser en una ciutat on la ceràmica és patrimoni no és casualitat. Durant la seva estada a París, l'artista va presentar el projecte a l'Institut Ramon Llull, que la va posar en contacte amb la Fira del Circ. «Faig trapezi, faig ceràmica: la Bisbal era la ciutat ideal», explica l'artista. Des de l'inici del projecte, a més, ha treballat amb Marcos Pacheco, torner de la vila. «Ha sigut bonic perquè tot l'equip està al cas del procés de fabricació del fang, a part d'haver treballat en paisatges increïbles i amb tota la història de terrissa de la Bisbal», assegura.