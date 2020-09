Un Temporada Alta de resistència

"Passi el que passi, hi haurà Temporada Alta", deia fa uns mesos el director del festival, Salvador Sunyer. I per ara, res fa pensar que no sigui així i que, a més, el certamen mantingui els seus trets més característics. Tot i la incertesa que plana des de fa mesos sobre el sector cultural, Temporada Alta referma l'aposta per les arts en viu, amb una setantena de propostes presencials; la internacionalització, programant a Girona alguns dels grans noms de l'escena mundial, com Jan Lauwers, Guy Cassiers o Romeo Castellucci, malgrat les restriccions de mobilitat; i la producció teatral del país, representada per directors i dramaturgs com Àlex Rigola, Julio Manrique, Lluïsa Cunillé o els gironins Llàtzer Garcia i Jordi Prat i Coll.

El festival ha presentat aquest matí la seva 29a edició, que s'allargarà del 7 d'octubre al 8 de desembre, amb 130 propostes i un format híbrid, amb una programació virtual amb què vol "experimentar nous formats" i "establir nous vincles amb els espectadors". Amb un 30% menys de pressupost respecte a l'edició anterior, la cita teatral ha programat una desena de propostes internacionals; una vintena de produccions i coproduccions i 52 obres d'autoria catalana, amb un total de 21 estrenes.

"No ens podem queixar, les condicions són les que són i hi treballarem", ha dit Sunyer, assegurant que hi ha dues grans raons per fer el festival: els artistes, perquè estan en una situació especialment difícil, i el públic, perquè "en situacions com aquesta tenen dret a trobar una illa".

La programació internacional marca de la casa, reduïda enguany a causa de la crisi del sector i les dificultats per viatjar, comptarà amb vells coneguts del festival, com Guy Cassiers, que ara proposa Antigone in Molenbeek – Tiresias, un programa doble de monòlegs que reescriuen dos mites clàssics amb un llenguatge contemporani i contextualitzats en un entorn urbà, un d'ells amb dramatúrgia de rapera i poetessa britànica Kae Tempest. Per la seva banda, Romeo Castellucci portarà a Temporada Alta Il Terzo Reich, una videoinstal·lació acompanyada d'una performance per reflexionar sobre la comunicació imposada i obligatòria. Pleasant Island, de Silke Huysmans i Hannes Dereere, una de les parelles artístiques que comencen a despuntar amb força en el panorama europeu, és una proposta de teatre documental sobre Nauru, una illa paradisíaca que va canviar totalment la fesomia després d'una sobreexplotació minera, a partir del material recollit directament pels dos artistes a través dels seus telèfons mòbils. També tornen al festival Jan Lauwers i l'actriu Viviane De Muynck (Isabella's Room) amb Molly Bloom, mentre que un dels directors italians amb un univers més personal, Pippo Delbono, s'estrenarà als escenaris gironins amb La gioia.

La connexió amb Llatinoamèrica també es manté, amb muntatges com la coproducció internacional Història d'un senglar (o alguna cosa de Ricard), un monòleg amb Joan Carreras escrit per l'uruguaià Gabriel Calderón, o l'habitual participació dels mexicans Lagartijas Tiradas al Sol, que presentaran Tiburón, una reflexió sobre les colonitzacions a partir d'un cas concret a Mèxic.

Pel que fa a la dramatúrgia catalana, destaca l'espectacle inaugural, Bouvetøya (la necessitat d'una illa), de Julio Manrique, escrit a quatre mans entre el mateix Manrique, Cristina Genebat, Ivan Benet i Sergi Pompermayer, i que parteix de la novel·la Fahrenheit 451 de Ray Bradbury i La Tempesta, de William Shakespeare, per construir una ficció en un lloc remot, fràgil i improbable on cal preservar el coneixement i la cultura. Serà el 7 d'octubre al Teatre Municipal, i servirà d'arrencada per a deu setmanes en què passaran pels teatres gironins els nous projectes d'Àlex Rigola (La gavina); Lluïsa Cunillé i Lurdes Barba (Els subornats); Les Impuxibles (el work in progress de Fam); Sol Picó (Malditas plumas) o la companyia José y sus Hermanas (Explore el jardín de los Cárpatos). També repeteix el Torneig de Dramatúrgia, que arriba a la desena edició amb una novetat: a més de fer-se presencialment a la sala La Planeta, també es retransmetrà en línia.

La creació contemporània tindrà, com sempre, un pes destacat al cartell amb la Setmana de Programadors Internacionals, en què s'han previst, per exemple, Sonoma de La Veronal; Se respira en el jardín como en un bosque d'El Conde de Torrefiel; Personalien d'Albert Serra o Intentions de Mal Pelo; així com Corpus de Xavi Bobés o Hidden de Laly Ayguadé.

Programació virtual

La programació A distància, que es presentarà pròximament, inclourà tres coproduccions del festival: En tus manos, dirigida per David Selvas i Taida Martínez, és una revisió de La veu humana de Jean Cocteau, on la protagonista, ara convertida en actriu, lluitarà per omplir el buit que li ha deixat la fi de l'amor per acabar descobrint que molt pitjor que el patiment de sentir-se abandonat és la certesa de no haver viscut plenament.

També CaboSanRoque presentarà un muntatge en format virtual, concretament, pensat per descarregar-se i escoltar dins un supermercat: Audioguia per a supermercats en temps de pandèmia. A més es presentarà una proposta de Francesc Cuéllar, La first casi blind date, actualment en fase de creació, pensada com a format no presencial.

Mesures preventives

Per adaptar-se a les mesures preventives contra la Covid-19, la capacitat dels recintes no superarà el 50% o el percentatge autoritzat en cada moment pel Procicat; els accessos estaran esglaonats i serà obligatori l'ús de mascareta durant els espectacles. Les sales seran desinfectades abans i després de cada funció.

En cas que s'hagi de suspendre alguna funció, el festival es compromet a tornar els diners de les entrades.