Un miler d'espectadors gaudeixen de la 17a edició del Musicant

La 17a edició del festival Musicant de Campllong tanca amb un miler d'espectadors. Malgrat les restriccions derivades de la crisi de la covid i la meteorologia, l'esdeveniment s'ha pogut celebrar amb normalitat seguint un estricte protocol de seguretat tant per als artistes com per al públic. Els espectadors van poder gaudir d'una selecció de música catalana de diversos estils i èpoques.

Del dia 25 al 29 es va poder escoltar música gòtica del segle XIV amb la formació Locus Desperatus. El dia 26, Jonatan Penalba oferia un recull de les seves peces de les terres valencianes. El dijous 27 va ser el torn de Miquel Abras, que va tocar una selecció del seu disc Gira Sol i peces del seu primer CD. El divendres 28 va tocar la Black Music Big Band, amb una selecció d'èxits d'Aretha Franklin arranjades al català. El cicle va cloure amb el concert de Pep Sala, amb Jonathan Argüelles com a convidat sorpresa.