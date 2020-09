Olot acull una exposició de l'escultor Eudald de Juana

La sala oberta 2 del Museu de la Garrotxa acull l'exposició Eudald de Juana i la transgressió de la forma. Artistes, cossos, afinitats i dissemblances. Comissariada per Laura Conejo i Pere Parramon, la mostra vol posar en valor l'art com a mirall per als dubtes, certeses, temors i expectatives del segle XXI. Es tracta d'una adaptació de l'exposició que es va fer al Museu de l'Empordà de Figueres.

Nascut a Navata el 1988, de Juana es va formar a Figueres, Barcelona i Florència i compta amb una important trajectòria artística internacional. La mostra ressegueix com ha evolucionat l'obra de l'artista, que es caracteritza per la tensió interior-exterior de les seves imponents escultures i per uns retrats introspectius, on planteja una mirada pròpia sobre el cos i els seus límits. Les escultures de De Juana beuen d'escultors com Miquel Blay alhora que s'influeix per la transgressió contemporània com Pau Marianello, Marta Sureda o Albert Llobet. L'entrada a la mostra és gratuïta i es podrà visitar del 5 de setembre al 10 de gener.

Al voltant de l'exposició s'han organitzat també diverses activitats complementàries gratuïtes, com un taller amb el mateix escultor Eudald de Juana, el dissabte 17 d'octubre; una conversa amb els comissaris de l'exposició el dissabte 28 de novembre i una conversa amb l'artista del dissabte 19 de desembre.