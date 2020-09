Troben mort el DJ i productor Erick Morillo a casa seva

El DJ i productor Erick Morillo, un dels màxims representants del so house i amo del prestigiós segell discogràfic Subliminal Rècords, va ser trobat mort ahir a la seva casa de Miami. El Departament de Policia de Miami Beach va iniciar una recerca sobre la mort de l'artista, autor de l'èxit internacional I Like To Move It. La seva mort arriba després que a principis d'agost fos detingut per una presumpta agressió sexual després de ser acusat d'haver violat una dona el mes de desembre passat.